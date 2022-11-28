«أوتو جميل» تعلن أسعار سيارات «فورد ايكو سبورت» الجديدة

أعلنت شركة «أوتو جميل» الوكيل المحلي للعلامة التجارية «فورد»، عن أحدث أسعار سيارات فورد ايكو سبورت موديل 2022 والتي يتم تقديمها عبر فئتين داخل السوق المحلية.

وحددت أسعار طرازات «ايكو سبورت» الفئة الأولى «Trend» بقيمة بلغت 505 آلاف جنيه، وسعرت الفئة الثانية «Sport» بنحو 570 ألف.

وينتمى طراز «ايكو سبورت» لفئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات «SUV»، مزودة بمحرك مكون من 3 أسطوانات، سعة 1000 سي سي، ينتج قوة 123 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 170 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة سداسى السرعات أوتوماتيك.

وطبقًا للبيانات المعلنة عن «فورد»، تتسارع السيارة من وضع الثبات حتى 100 كم / ساعة، فى غضون 11.6 ثانية.

ويبلغ متوسط الاستهلاك من الوقود نحو 5.8 لتر، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.