أوتو جميل تعد وفدًا لزيارة خط إنتاج ايكو سبورت برومانيا

أحمد عوضتنظم شركة عبداللطيف جميل "أوتو جميل" الوكيل الحصري لسيارات فورد، وفدا يضم عددا من الموزعين لزيارة خط إنتاج الجيل الجديد من إيكو سبورت بمصنع فورد برومانيا نهاية أبريل الحالي.وأكد طارق مصطفى، مدير عام المبيعات والتسويق بـ"عبداللطيف جميل"، أن الشركة تجري مفاوضات مع فورد العالمية لطرح الجيل

أحمد عوض

تنظم شركة عبداللطيف جميل “أوتو جميل” الوكيل الحصري لسيارات فورد، وفدا يضم عددا من الموزعين لزيارة خط إنتاج الجيل الجديد من إيكو سبورت بمصنع فورد برومانيا نهاية أبريل الحالي.

وأكد طارق مصطفى، مدير عام المبيعات والتسويق بـ”عبداللطيف جميل”، أن الشركة تجري مفاوضات مع فورد العالمية لطرح الجيل الجديد من إيكو سبورت من خلال الكميات وكذا الفئات التي سيتم طرحها، ومدى فرص تنافسيتها داخل شريحتها من السيارات.

وأوضح لـ”المال”، أن “عبداللطيف جميل” تخطط لطرح الجيل الجديد من إيكو سبورت، بالإضافة إلى طرح فورد فيستا خلال النصف الثاني من 2018.

ويذكر أن فورد العالمية كشفت عن الشكل الجديد من إيكو سبورت خلال فعاليات معرض لوس أنجلوس الدولي للسيارات خلال 2017.

وتأتي فورد ايكو سبورت – لفئة السيارات الرياضية المتعددة الاستخدامات suv؛ بفئتين – “اﻷولى”؛ مزودة بمحرك 3 سلندر، سعة 1.0 لتر، بقوة قدرها 123 حصانا، أما “الفئة الثانية” مزودة بمحرك رباعي اﻷسطوانات، سعة 2000 سي سي، ليولد قوة 160 حصان.