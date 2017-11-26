أوتو جميل تطرح الشكل الجديد من فورد فيستا

10-15% نموًا مرتقبا بمبيعات فوردأحمد عوض:قالت مصادر داخل شركة عبد اللطيف جميل "أوتو جميل" - الوكيل الحصري لـ"فورد"، أن الشركة بصدد طرح الشكل الجديد من فورد فيستا محليًا خلال الربع اﻷول من 2018، موضحا أن خطط "أوتو جميل" تستهدف طرح ما هو جديد من طرازات العلامة فورد بالسوق المحلية.وينتم

10-15% نموًا مرتقبا بمبيعات فورد

أحمد عوض:



قالت مصادر داخل شركة عبد اللطيف جميل “أوتو جميل” – الوكيل الحصري لـ”فورد”، أن الشركة بصدد طرح الشكل الجديد من فورد فيستا محليًا خلال الربع اﻷول من 2018، موضحا أن خطط “أوتو جميل” تستهدف طرح ما هو جديد من طرازات العلامة فورد بالسوق المحلية.



وينتمي الشكل الجديد من فورد فيستا – إلى فئة سيارات الهاتشباك، المزودة بمحرك رباعى اﻷسطوانات، سعة 1600 سى سى، بقوة 197 حصانا، بناقل حركة سداسي السرعات أوتوماتيك.



وتوقع طارق مصطفى، مدير عام المبيعات والتسويق بالشركة – فى تصريحات سابقة، زيادة الحصة السوقية لـ”فورد” بنسبة تصل إلى 3.5% من إجمالي مبيعات الملاكي خلال العام المقبل، وذلك بعد طرح الطرازات الجديدة بالسوق المحلية.



ووفقًا للبيانات الصادرة عن “أميك”؛ تمكنت شركة “أوتو جميل”من بيع ما يقرب من 1515 سيارة خلال التسعة أشهر اﻷولى من العام الحالي؛ لتستحوذ على حصة سوقية قدرها 2.1% من مبيعات الملاكي.



توقع مصدر داخل الشركة، نمو مبيعات أوتو جميل بنسب تتراوح ما بين 10 و15%، تزامنا مع طرح الشكل الجديد من فورد فيستا بالسوق المحلية؛ قائلاً: “إن الشركة تخطط لطرح سيارات العلامة فورد بمختلف فئاتها؛ بهدف زيادة المبيعات”.

وتابع: إن إجمالي مبيعات فورد يشهد ارتفاعا بالسوق، بفضل نمو طراز “فوكس”، مضيفا أن خطط الشركة تراهن علي الطرازات الجديدة خلال الفترة المقبلة.

وأشار إلي أن الوقت الحالي مناسب لطرح الطرازات الجديدة بالسوق، تزامنا مع دخول أعياد الكريسماس، التي تشهد تحركا بالمبيعات، فضلا عن أنه من المرتقب زيادة مبيعات السوق خلال 2018، مقارنة بأداء السيارات العام الحالي.