«أوتو جميل» ترفع أسعار سيارات «فورد فوكاس» بقيمة 5000 جنيه

أعلنت شركة «أوتو جميل» الوكيل الحصري للعلامة التجارية «فورد» فى مصر، زيادة أسعار سيارات «فورد فوكاس» بقيمة بلغت 5000 جنيه لبعض الفئات المطروحة داخل السوق المحلية، خلال يوليو الحالى.

وطبقًا للقوائم السعرية الصادرة عن «فورد»، ارتفعت أسعار طرازات «فوكاس» الفئة الأولى «Trend» إلى 350 ألف جنيه، بدلًا من 345 ألفًا.

وصعدت أسعار سيارات «فورد فوكاس» الفئة الثانية «Connected 4DR» إلى 380 ألف جنيه، مقابل 375 ألفًا.

فى المقابل، استقرت أسعار طرازات « فوكاس» الفئة الثالثة «Connected 5 Doors» عند مستوى 370 ألف جنيه، في السوق المحلية.

وحددت أسعار سيارات «فوكاس» الفئة الرابعة «Titanium» بقيمة بلغت 415 ألفًا، وسعرت الفئة الخامسة «Titanium X» بـ465 ألف جنيه، خلال الشهر الحالى.

ينتمي طراز «فوكاس» لفئة السيارات السيدان، مزودة بمحرك مكون من 3 أسطوانات، سعة 1500 سي سي، ينتج قوة 120 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 151 نيوتن/ متر، متصل بناقل سداسي السرعات أتوماتيك.

وطبقًا للبيانات المعلنة عن «فورد»، يبلغ متوسط استهلاك السيارة من الوقود نحو 5.5 لتر، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.