«أوتو جميل» ترفع أسعار سيارات «فورد فوكاس» بنحو 100 ألف جنيه

أعلنت شركة «أوتو جميل» وكيل «فورد» في مصر، عن زيادة أسعار سيارات فورد فوكاس موديل 2023 بقيمة تصل إلى 100 ألف جنيه لمختلف الفئات، على أن يتم تطبيقها اعتبارًا من اليوم.

أسعار فورد فوكاس 2023

الفئة السعر القديم السعر الجديد Trend مليون و40 ألف مليون و140 ألف Connected 4Dr مليون و100 الف مليون و200 ألف Connected 5Dr مليون و90 الف مليون و190 الف Titanium 4DR مليون و135 ألف مليون و235 ألف Titanium 5DR مليون و130 ألف مليون و230 ألف

وتقدم «فوكاس» بمحرك مكون من 3 أسطوانات، سعة 1500 سي سي، ينتج قوة 120 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 151 نيوتن/ متر، متصل بناقل سداسي السرعات أتوماتيك.

وزودت طرازات «فورد فوكاس» بمجموعة من المواصفات ووسائل الأمن والسلامة، من بينها «6 وسائد هوائية، وفرامل مانعة للانغلاق ABS – نظام الثبات الإلكتروني ESP – أنظمة التحكم فى الجر HLA – نظام مراقبة ضغط الإطارات – حساسات ركن أمامية وخلفية – فرامل كهربائية – نظام التحذير عند الخروج من الحارة المرورية – مثبت ومحدد سرعة».

ودعمت السيارة بمجموعة من التجهيزات، من أبرزها «خاصية فتح وغلق السيارة بدون مفتاح – زر تشغيل/ إيقاف المحرك – مكييف هواء ثنائي المناطق أتوماتيك – إمكانية غلق المرايات الجانبية أوتوماتيكيًا – مرآة ذاتية التعتيم – حساس مطر – إضاءة المصابيح الأمامية والخلفية LED مدعمة بخاصية الانعطاف أتوماتيكيًا، وكاميرا خلفية».

وتحتوي «فوكاس» على بعض الكماليات الأخرى من بينها «مرايات جانبية كهربائية مع خاصية التسخين – تدعم المقاعد الأمامية بخاصية دعم القطنية – زجاح كهربائي. كما دعمت السيارة بنظام ترفيهي مكون من (شاشة وسائط 8 بوصة تعمل باللمس، و 6 مكبرات صوتية، وغيرها».