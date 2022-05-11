«أوتو جميل» ترفع أسعار سيارات «فورد فوكاس» بنحو 25 ألف جنيه

أخطرت شركة «أوتو جميل»، الوكيل المحلي للعلامة التجارية «فورد» فى مصر، عن زيادة أسعار سيارات «فورد فوكاس» بقيمة بلغت 25 ألف جنيه لمختلف الفئات المطروحة داخل السوق المحلية خلال مايو الحالى.

ارتفعت أسعار طرازات «فورد فوكاس» الفئة الأولى «Trend» إلى 450 ألف جنيه، بدلًا من 425 ألفًا.

وقفزت أسعار سيارات «فوكاس» الفئة الثانية «Connected 4 DR» إلى 480 ألف جنيه، مقابل 455 الفًا.

وصعدت أسعار طرازات «فوكاس» الفئة الثالثة «Connected 5 DR» إلى 470 ألف جنيه، مقارنة بنحو 445 ألفًا.

وحددت سيارات «فوكاس» الفئة الرابعة «Titanium» بسعر 515 ألف جنيه، بدلًا من 490 ألفًا.

ارتفع سعر طرازات «فوكاس» الفئة الخامسة «Titanium X» بقيمة بلغت 560 ألف جنيه، مقابل 535 ألف جنيه داخل السوق المحلية.

ينتمي طراز «فوكاس» لفئة السيارات السيدان، مزودة بمحرك مكون 3 أسطوانات، سعة 1500 سي سي، ينتج قوة قدرها 120 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 151 نيوتن/ متر، متصل بناقل سداسي السرعات أتوماتيك.

وطبقًا للبيانات المعلنة عن «فورد»، يبلغ متوسط استهلاك السيارة من الوقود نحو 5.5 لتر، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.