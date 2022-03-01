«أوتو جميل» ترفع أسعار سيارات «فورد فوكاس» خلال مارس.. تعرف على التفاصيل

تباع للمستهلك بأسعار تبدأ من 375 إلى 485 ألف جنيه

أعلنت شركة «أوتو جميل»، الوكيل المحلي للعلامة التجارية «فورد» في مصر، عن زيادة أسعار سيارات «فورد فوكاس» بقيمة بلغت 5000 جنيه لمختلف الفئات المطروحة داخل السوق المحلية خلال شهر مارس الحالي.

بحسب القائمة السعرية الصادرة عن «فورد»، صعدت أسعار طرازات «فوكاس» الفئة الأولى «Trend» إلى 375 ألف جنيه، بدلًا من 370 ألفًا.

وارتفعت أسعار سيارات «فوكاس» الفئة الثانية «Connected 4DR» إلى 405 ألف جنيه، مقابل 400 ألفًا.

وقفزت أسعار طرازات « فوكاس» الفئة الثالثة «Connected 5 Doors» عند مستوى 395 ألف جنيه، مقارنة بنحو 390 ألفًا.

وقدرت أسعار سيارات «فوكاس» الفئة الرابعة «Titanium» بنحو 440 ألف جنيه، مقابل 435 ألفًا.

وحددت طرازات «فوكاس» الفئة الخامسة «Titanium X» بسعر 485 ألف جنيه، بدلًا من 480 ألفًا.

ينتمي طراز «فوكاس» لفئة السيارات السيدان، مزودة بمحرك مكون من 3 أسطوانات، سعة 1500 سي سي، ينتج قوة 120 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 151 نيوتن/ متر، متصل بناقل سداسي السرعات أتوماتيك.

ووفقًا للبيانات المعلنة عن «فورد»، يبلغ متوسط استهلاك السيارة من الوقود نحو 5.5 لتر، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.