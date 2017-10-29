أوتو جميل تخفض سعر جراند سى ماكس بين 35 إلى 60 ألف جنيه

أحمد عوض
قررت شركة عبد اللطيف جميل “أوتو جميل” – وكيل فورد، تخفيض أسعار طراز جراند سى ماكس، بمقدار يتراوح بين 35 و60 ألف جنيه بمختلف الفئات، لتصل أسعار فئة A/T Base 7 Seats، إلى 399 ألفًا بدلاً من 460.
ووفق القائمة السعرية لـ”أوتو جميل”؛ هوت أسعار جراند سى ماكس فئة A/T F/O 7 Seats، إلى 439 ألف جنيه مقابل 490ألفًا، كما تراجعت أسعار جراند سى ماكس فئة A/T H/L 7 Seats، إلى 510 آلاف مقارنة بـ 545 ألف جنيه.
وخفضت “أوتو جميل”، أسعار طرازات فيوجن مطلع الشهر الحالي، بمقدار بين 40 و50 ألف جنيه، بمختلف الفئات، لتبلغ أسعار فيوجن فئة A/T Trend 480 ألفًا بدلاً من 540 ألف جنيه، لتصل أسعار الفئة الثانية A/T Sport إلى 550 ألف جنيه مقابل 600 ألف جنيه، كما تقدر أسعار الفئة الثالثة A/T Titanim بـ 625 ألف جنيه مقابل بـ 665 ألفًا.
وأبقت “أوتو جميل” على أسعار طرازات “فوكاس وفيستا وكوجا” – دون أي تغيير، لتبلغ أسعار فورد فوكاس فئة A/T Trend 329 ألف جنيه، وقيمة 360 ألفًا لفئة A/T Sport، كما تتراوح أسعار كوجا ما بين 535 و663 ألف جنيه، وتقدر أسعار فورد فيستا بـ 225 ألفًا.
يوضح الجدول الآتي، أحدث قائمة سعرية لطرازات فورد:
العلامة
الطراز
الفئة
أسعار سبتمبر
أسعار أكتوبر
مقدار التغير
فورد
جراند سي ماكس
A/T Base 7 Seats
460
399
-61
A/T F/O 7 Seats
490
439
-51
A/T H/L 7 Seats
545
510
-35
فيوجن
A/T Trend
540
480
-60
A/T Sport
600
550
-50
A/T Titanim
665
625
-40
فوكاس
A/T Trend
329
329
0
A/T H/B Sport
355
–
–
A/T Sport
360
360
0
A/T Titanim
400
–
–
فيستا
M/T
225
225
0
كوجا
A/T Trend
535
535
0
A/T Sport
599
599
0
A/T Titanim
664
664
0
إعداد – المال القيمة: بالألف جنيه