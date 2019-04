أوتو جميل تخفض سعر جراند سى ماكس بين 35 إلى 60 ألف جنيه

أحمد عوضقررت شركة عبد اللطيف جميل "أوتو جميل" - وكيل فورد، تخفيض أسعار طراز جراند سى ماكس، بمقدار يتراوح بين 35 و60 ألف جنيه بمختلف الفئات، لتصل أسعار فئة A/T Base 7 Seats، إلى 399 ألفًا بدلاً من 460.ووفق القائمة السعرية لـ"أوتو جميل"؛ هوت أسعار جراند سى ماكس فئة A/T F/O 7 Seats، إلى 439 أ

قررت شركة عبد اللطيف جميل “أوتو جميل” – وكيل فورد، تخفيض أسعار طراز جراند سى ماكس، بمقدار يتراوح بين 35 و60 ألف جنيه بمختلف الفئات، لتصل أسعار فئة A/T Base 7 Seats، إلى 399 ألفًا بدلاً من 460.

ووفق القائمة السعرية لـ”أوتو جميل”؛ هوت أسعار جراند سى ماكس فئة A/T F/O 7 Seats، إلى 439 ألف جنيه مقابل 490ألفًا، كما تراجعت أسعار جراند سى ماكس فئة A/T H/L 7 Seats، إلى 510 آلاف مقارنة بـ 545 ألف جنيه.

وخفضت “أوتو جميل”، أسعار طرازات فيوجن مطلع الشهر الحالي، بمقدار بين 40 و50 ألف جنيه، بمختلف الفئات، لتبلغ أسعار فيوجن فئة A/T Trend 480 ألفًا بدلاً من 540 ألف جنيه، لتصل أسعار الفئة الثانية A/T Sport إلى 550 ألف جنيه مقابل 600 ألف جنيه، كما تقدر أسعار الفئة الثالثة A/T Titanim بـ 625 ألف جنيه مقابل بـ 665 ألفًا.

وأبقت “أوتو جميل” على أسعار طرازات “فوكاس وفيستا وكوجا” – دون أي تغيير، لتبلغ أسعار فورد فوكاس فئة A/T Trend 329 ألف جنيه، وقيمة 360 ألفًا لفئة A/T Sport، كما تتراوح أسعار كوجا ما بين 535 و663 ألف جنيه، وتقدر أسعار فورد فيستا بـ 225 ألفًا.

يوضح الجدول الآتي، أحدث قائمة سعرية لطرازات فورد:

العلامة الطراز الفئة أسعار سبتمبر أسعار أكتوبر مقدار التغير فورد جراند سي ماكس A/T Base 7 Seats 460 399 -61 A/T F/O 7 Seats 490 439 -51 A/T H/L 7 Seats 545 510 -35 فيوجن A/T Trend 540 480 -60 A/T Sport 600 550 -50 A/T Titanim 665 625 -40 فوكاس A/T Trend 329 329 0 A/T H/B Sport 355 – – A/T Sport 360 360 0 A/T Titanim 400 – – فيستا M/T 225 225 0 كوجا A/T Trend 535 535 0 A/T Sport 599 599 0 A/T Titanim 664 664 0

