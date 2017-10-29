سيــارات

أوتو جميل تخفض سعر جراند سى ماكس بين 35 إلى 60 ألف جنيه

أحمد عوضقررت شركة عبد اللطيف جميل "أوتو جميل" - وكيل فورد، تخفيض أسعار طراز جراند سى ماكس، بمقدار يتراوح بين 35 و60 ألف جنيه بمختلف الفئات، لتصل أسعار فئة  A/T Base 7 Seats، إلى 399 ألفًا بدلاً من 460.ووفق القائمة السعرية لـ"أوتو جميل"؛ هوت أسعار جراند سى ماكس فئة A/T F/O 7 Seats، إلى 439 أ
29 أكتوبر، 2017 29 أكتوبر، 2017

شارك الخبر مع أصدقائك

أحمد عوض

قررت شركة عبد اللطيف جميل “أوتو جميل” – وكيل فورد، تخفيض أسعار طراز جراند سى ماكس، بمقدار يتراوح بين 35 و60 ألف جنيه بمختلف الفئات، لتصل أسعار فئة  A/T Base 7 Seats، إلى 399 ألفًا بدلاً من 460.

ووفق القائمة السعرية لـ”أوتو جميل”؛ هوت أسعار جراند سى ماكس فئة A/T F/O 7 Seats، إلى 439 ألف جنيه مقابل 490ألفًا، كما تراجعت أسعار جراند سى ماكس فئة  A/T H/L 7 Seats، إلى 510 آلاف مقارنة بـ 545 ألف جنيه.

وخفضت “أوتو جميل”، أسعار طرازات فيوجن مطلع الشهر الحالي، بمقدار بين 40 و50 ألف جنيه، بمختلف الفئات، لتبلغ أسعار فيوجن فئة  A/T Trend 480 ألفًا بدلاً من 540 ألف جنيه، لتصل أسعار الفئة الثانية  A/T Sport  إلى 550 ألف جنيه مقابل 600 ألف جنيه، كما تقدر أسعار الفئة الثالثة A/T Titanim بـ 625 ألف جنيه مقابل بـ 665 ألفًا.

وأبقت “أوتو جميل” على أسعار طرازات “فوكاس وفيستا وكوجا” – دون أي تغيير، لتبلغ أسعار فورد فوكاس فئة A/T Trend 329 ألف جنيه، وقيمة 360 ألفًا لفئة A/T Sport، كما تتراوح أسعار كوجا ما بين 535 و663 ألف جنيه، وتقدر أسعار فورد فيستا بـ 225 ألفًا.

يوضح الجدول الآتي، أحدث قائمة سعرية لطرازات فورد:

العلامة

الطراز

الفئة

أسعار سبتمبر

أسعار أكتوبر

مقدار التغير

فورد

جراند سي ماكس

A/T Base 7 Seats

460

399

-61

A/T F/O 7 Seats

490

439

-51

A/T H/L 7 Seats

545

510

-35

فيوجن

A/T Trend

540

480

-60

A/T Sport

600

550

-50

A/T Titanim

665

625

-40

فوكاس

A/T Trend

329

329

0

A/T H/B Sport

355

A/T Sport

360

360

0

A/T Titanim

400

فيستا

M/T

225

225

0

كوجا

A/T Trend

535

535

0

A/T Sport

599

599

0

A/T Titanim

664

664

0

          إعداد – المال               القيمة: بالألف جنيه

شارك الخبر مع أصدقائك

اقرأ أيضاً