أوتو جميل تخطط لطرح الجيل الجديد من إيكو سبورت فى 2018

أحمد عوض كشفت محمد يونس، أحد مسؤلى المبيعات والتسويق بمجموعة عبد اللطيف جميل "أوتو جميل"- وكيل فورد، لـ"المال"، عن طرح الشكل الجديد من "إيكو سبورت"، خلال النصف الثانى من 2018. وأكد أن خطة "أوتو جميل" ترتكز علي طرح الطرازات الجديدة من العلامة اﻷمريكية "فورد" بمختلف فئاتها، في إطار زيادة الحصة السو

أحمد عوض

كشفت محمد يونس، أحد مسؤلى المبيعات والتسويق بمجموعة عبد اللطيف جميل “أوتو جميل”- وكيل فورد، لـ”المال”، عن طرح الشكل الجديد من “إيكو سبورت”، خلال النصف الثانى من 2018.

وأكد أن خطة “أوتو جميل” ترتكز علي طرح الطرازات الجديدة من العلامة اﻷمريكية “فورد” بمختلف فئاتها، في إطار زيادة الحصة السوقية لها، مؤكدًا أن الفترة الماضية شهدت مفاوضات مع فورد العالمية للوقوف على طرح إيكو سبورت خلال يونيو المقبل.

وأزاحت “فورد” العالمية الستار عن الشكل الجديد من إيكو سبورت، خلال فعاليات معرض لوس أنجلوس الدولي للسيارات الذي عُقد مؤخرًا.

وتأتي فورد إيكو سبورت- لفئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات suv- بفئتين، اﻷولى مزودة بمحرك 3 سلندرات، سعة 1.0 لتر، بقوة قدرها 123 “حصان”، أما “الفئة الثانية” فمزودة بمحرك رباعي الاسطوانات، سعة 2000 سي سي، ليولد قوة 160 “حصان”.



وسيلعب العامل السعري الدور الرئيسي فى مدى نجاح الشكل الجديد بالسوق المحلية، في ظل المنافسة الشرسة التي تتمتع بها تلك الفئات من السيارات.

وأكد طارق مصطفى، مدير عام المبيعات والتسويق بـ”أوتو جميل”، فى تصريحات سابقة، أن طرح الطرازات الجديدة سيلعب الدور الرئيسي في زيادة الحصة السوقية للشركة بنسبة تصل إلى 3.5% من إجمالي مبيعات الملاكي في 2018.

ووفقًا للبيانات الصادرة عن “أميك”؛ تمكنت شركة “أوتو جميل”من بيع 1610 سيارات، خلال الشهور العشرة اﻷولى من العام الحالي؛ لتستحوذ على حصة سوقية قدرها 2% من مبيعات الملاكي.



