أوتو جميل تتعاقد مع التجاري الدولي لمد فترة ضمان فورد

أحمد شوقي تعاقدت شركة عبداللطيف جميل "أوتو جميل" وكيل فورد مع بنك التجاري الدولي CIB لتمويل مد فترة ضمان سيارات العلامة الأمريكية إلى 8 سنوات، بدلًا من 3 سنوات حاليًا. وأوضح مصدر بالشركة أنه توجد العديد من برامج تمديد الضمان…

أحمد شوقي



تعاقدت شركة عبداللطيف جميل “أوتو جميل” وكيل فورد مع بنك التجاري الدولي CIB لتمويل مد فترة ضمان سيارات العلامة الأمريكية إلى 8 سنوات، بدلًا من 3 سنوات حاليًا.

وأوضح مصدر بالشركة أنه توجد العديد من برامج تمديد الضمان بأسعار مختلفة؛ إذ يتوافر برنامج الضمان الشامل على كل أجزاء السيارة وكذلك برنامج الضمان الجزئي على آلات الجر فقط شاملة المحرك ونقال الحركة والعفشة.

وأضاف أن تكلفة البرنامج الشامل أعلى من الجزئي موضحًا على سبيل المثال أنه بالنسبة للسيارة فورد كوجا فإن برنامج مد الضمان الشامل تصل تكلفته إلى 17 ألف جنيه لـ 5 سنوات أو 100 ألف كم، وتصل تكلفة نفس البرنامج إلى 23 ألف جنيه في حالة الرغبة في مد الضمان إلى 120 ألف كم أو 5 سنوات.

وأشار إلى أن الضمان الجزئي- على آلات الجر يكلف العميل 9500 جنيه بالنسبة لفترة 5 سنوات أو 100 ألف كم، مشيرًا إلى أن تكاليف زيادة المسافة التي تقطعها السيارة في إطار الضمان ستزداد عن ذلك.

واستطرد أن هذا العرض سارٍ لعملاء البنك التجاري الدولي فقط ولا يشمل عملاء البنوك الأخرى؛ وأنه يمكن للعملاء السداد خلال 6 أشهر دون تحمل الفوائد؛ مشيرًا إلى أن هذا العرض يشمل كل سيارات فورد؛ مع اختلاف في تكلفة كل برنامج بالنسبة للسيارات المختلفة.

وكانت الصفحة الرسمية لفورد مصر قد أعلنت عن إمكانية مد فترة الضمان إلى 8 سنوات بدلًا من 3 سنوات للسيارات الجديدة وكذلك التي ما زالت بالضمان فقط.