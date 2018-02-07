أوتو جميل بصدد الانتهاء من فحص 92 سيارة من فورد كوجا

❐ الشركة الأم أخطرت وكيلها المحلى لإصلاح الموديلات أحمد شوقىتنوى شركة عبد اللطيف جميل «أوتو جميل»، وكيل العلامة الأمريكية فورد، استدعاء وفحص 92 سيارة من طراز فورد كوجا، بسبب خلل محتمل فى نظام الوسائد الهوائية الجانبية.أوضح مصدر لـ«المال»، أن الشركة قامت بالتنسيق مع

❐ الشركة الأم أخطرت وكيلها المحلى لإصلاح الموديلات

أحمد شوقى

تنوى شركة عبد اللطيف جميل «أوتو جميل»، وكيل العلامة الأمريكية فورد، استدعاء وفحص 92 سيارة من طراز فورد كوجا، بسبب خلل محتمل فى نظام الوسائد الهوائية الجانبية.

أوضح مصدر لـ«المال»، أن الشركة قامت بالتنسيق مع جهاز حماية المستهلك قبل تدشين حملة الاستدعاءات، وأن السيارات التى يشملها الاستدعاء منتجة نهاية عام 2016، وتقوم مراكز الخدمة التابعة للشركة بتنفيذ أعمال الفحص والصيانة بشكل مجانى، دون تحمل العميل أى مصاريف.

توقع المصدر أن تحقق حملة الاستدعاءات نسبة إقبال مرتفعة بسبب حداثة الموديلات بخلاف المشكلة التى يواجهها الوكلاء، بالنسبة للموديلات القديمة، وتشهد نسبة إقبال ضعيفة.

قال مصدر مسئول بشركة عبد اللطيف جميل «أوتو جميل»، إن نسبة الإقبال من العملاء قاربت %100، ورفع تقرير لجهاز حماية المستهلك بالتفاصيل الخاصة بتنفيذ أعمال الفحص والصيانة.

أضاف أن الشركات تلقت إخطارًا من الشركة الأم بوجود 92 سيارة من فورد كوجا فى مصر ضمن حملة الاستدعاءات العالمية؛ ومن ثم قام الوكيل بدوره بإخطار جهاز حماية المستهلك، والاتفاق على أن التواصل مع العملاء لتنفيذ أعمال الفحص والصيانة اللازمة.

طرح وكيل فورد طراز «كوجا» فى مصر خلال 2015، بعد عام من استحواذه على توكيل العلامة الأمريكية فى مصر، وزودت «كوجا» بنظام دفع رباعى، ومحرك ECOBOOSTTM بقوة 180 حصانًا، وناقل حركة أوتوماتيكى.

تتوافر فرود كوجا فى مصر 3 فئات؛ تبدأ أسعارها من 549 ألف جنيه للفئة الأولى، وتصل إلى 699 ألف جنيه للفئة الأعلى، وبلغت مبيعات السيارة فى مصر خلال الأشهر 11 الأولى من 2017 504 وحدات مقابل 529 وحدة خلال الفترة ذاتها من 2016، فيما بلغت مبيعات فورد الإجمالية 1758 مقابل 1182 وحدة.