أوتو جروب تتفق مع 3 بنوك لتمويل قروض السيارات بتسهيلات ائتمانية

اتفقت شركة «أوتو جروب القصراوي»- الموزع المعتمد للعديد من العلامات التجارية هى «كيا، ورينو، سكودا، وبروتون»، مع 3 بنوك هى «عودة – مصر، وsaib، وإيجى بنك» لتمويل السيارات مع تقديم حزمة من التسهيلات الائتمانية للعملاء.

قال أسامة محمود، مدير التسويق بالشركة، إن تلك الخطوة تأتى فى إطار تدعيم الخطط التسويقية عن طريق إيجاد برامج تحفيزية للمستهلكين.

وأضاف محمود أنه تم الاتفاق مع البنوك على إتاحة المزيد من التسهيلات الائتمانية للعملاء ومنها منح قروض السيارات بفائدة تبدأ من %7.5 سنويًا، إضافة إلى إلغاء قيود التأمين الإجبارى وإعفاء المستهلكين من تحصيل الرسوم الإدارية المحصلة عن السيارات المباعة.

وأشار إلى أن الشركة تتبنى استراتيجية ترتكز على تدعيم السياسات التسعيرية والعمل على إيجاد برامج تحفيزية للمستهلكين للتغلب على الركود، بجانب التوسع فى برامج قروض السيارات، قائلًا:»برامج التمويل العنصر الداعم لقطاع السيارات والذى يمثل أكثر من %50 من إجمالى مبيعات السوق».

وأوضح أن «أوتو جروب» تخطط لزيادة حجم نشاطها فى قطاع السيارات من خلال التوسع فى برامج «الإحلال والاستبدال» باعتبارها أحد القطاعات الداعمة لحركة سوق السيارات والقادرة على زيادة حجم المبيعات خلال الفترة المقبلة.

وأكد أن السوق المحلية ما زالت متأثرة نسبيًا من تداعيات فيروس «كورونا» التى أدت الى انكماش حركة المبيعات وذلك على خلفية توقف أنشطة العديد من القطاعات ومنها «السياحة، والمراكز التعليمية والرياضية» مما تسبب فى بطء حركة دورة رأس المال فى السوق المحلية.

تابع: «سوق السيارات تعانى أيضًا من نقص مجموعة من الطرازات بسبب توقف حركة التوريد والشحن الخارجى من جانب الشركات العالمية التى لجأت للتوقف عن الإنتاج لمدة تجاوزت أكثر من 3 أشهر فى ضوء الحد من انتشار الوباء».

ذكر أن كافة العاملين فى سوق السيارات لجأوا لاعادة النظر فى الخطط التسويقية وتخفيض مصاريف التشغيل بما يمكن معه تدعيم المنافسة مع مختلف الماركات التجارية خلال الفترة الماضية.

لفت إلى أن كافة التوقعات تشير لتحسن نتائج أعمال قطاع السيارات وزيادة المبيعات فى ظل طرح الطرازات والموديلات الجديدة، مع استمرار الشركات فى تقديم الخصومات السعرية والعروض التحفيزية بالتعاون مع البنوك والشركات التمويلية.