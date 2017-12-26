أوتوموتيف نيوز: 2.5 ارتفاعا متوقعا في المبيعات العالمية 2018

إعداد - خالد بدر الدين: تتوقع وكالة «أوتوموتيف نيوز» الأمريكية لأبحاث أسواق السيارات، ارتفاع مبيعات السيارات خلال عام 2018 بأكثر من %2.5 على مستوى العالم لتتجاوز 98 مليون وحدة، بعد أن بلغت أكثر من 95 مليون وحدة خلال العام الجارى،…

إعداد – خالد بدر الدين:

تتوقع وكالة «أوتوموتيف نيوز» الأمريكية لأبحاث أسواق السيارات، ارتفاع مبيعات السيارات خلال عام 2018 بأكثر من %2.5 على مستوى العالم لتتجاوز 98 مليون وحدة، بعد أن بلغت أكثر من 95 مليون وحدة خلال العام الجارى، الذى أوشك على الانتهاء بزيادة حوالى 2 عن مبيعات العام الماضى.

وأكد لودوفيتش سوبران، الخبير الاقتصادى بشركة «إيولر هيرميس» الرائدة فى التأمين على القروض التجارية، أن مبيعات السيارات العالمية ستصل إلى أكثر من 100 مليون وحدة، خلال عام 2019 – لأول مرة فى تاريخها – مع تزايد المبيعات فى الصين والهند أكبر دولتين فى العالم فى عدد السكان، واللتان تتنافسان على المركز الأول كأكبر سوق للسيارات فى العالم .

ومن المتوقع أن تواصل الصين احتلالها المركز الأول، فى حجم مبيعات السيارات طوال الأعوام المقبلة، والذى تحتله منذ 10 سنوات بفضل نموها الاقتصادى المرتفع و انتعاش أجور ملايين السكان الذين يتجهون لشراء سيارت جديدة لأول مرة، لدرجة أن مبيعاتها ستتجاوز 28.5 مليون وحدة مع نهاية العام الجارى، بعد أن اقتربت من 28 مليونا العام الماضى.

وترى الوكالة أن الصين و الهند ستقودان، نمو مبيعات السيارات التقليدية العالمية خلال العامين المقبلين، بينما ستقود الصين وألمانيا وفرنسا وبريطانيا و الولايات المتحدة الأمريكية، مبيعات السيارات الكهربائية، التى تزايد الطلب عليها هذا العام، لتتجاوز مبيعاتها 3 ملايين وحدة، ارتفاعا من مليونى وحدة العام الماضى، ومليون وحدة فى 2015.

وإذا كانت الصين، صاحبة أكبر سوق للسيارات فى العالم، فإن الولايات المتحدة الأمريكية تأتى فى المركز الثانى بمبيعات أكثر من 21.1 مليون وحدة العام الماضى، و إن كانت وكالة “أوتوموتيف” تتوقع انخفاض مبيعاتها هذا العام بنسبة طفيفة، لتتوقف عند 21 مليونا.

وتأتى مجموعة دول غرب أوروبا فى المركز الثالث، بمبيعات متوقعة حوالى 16 مليون وحدة مع نهاية العام الجارى، ارتفاعا من 15.8 مليون سيارة العام الماضى، ثم منطقة جنوب آسيا بحوالى 7.9 مليون وحدة العام الماضى، لنزداد إلى أكثر من 8.5 مليون سيارة هذا العام.

وتوقعت “أوتوموتيف” ثبات مبيعات السيارات فى كوريا واليابان معا عند 6.7 مليون وحدة فى العامين الماضى والحالى، والأمر نفسه فى منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، عند 4.8 مليون وحدة خلال العامين نفسهما، بينما ستزداد فى منطقة وسط وشرق أوروبا من 4 ملايين وحدة إلى 4.2 مليون وحدة، و فى أمريكا الجنوبية ستصعد من 3.9 مليون وحدة إلى أكثر من 4 ملايين سيارة للفترة نفسها.