«أوتوموبيلك» تدخل سوق السيارات بتوزيع 3 ماركات تجارية

أعلنت شركة «أوتوموبيلك» دخولها مجال سوق السيارات من خلال حصولها على أحقية توزيع 3 ماركات تجارية “هيونداى، وشيرى، وMG” فى السوق المحلية.

عبد الحليم: ضخ 100 مليون جنيه فى صالات العرض خلال العام الحالى

المصطفى عبد الحليم، رئيس مجلس إدارة شركة أوتوموبيلك

قال المصطفى عبد الحليم، رئيس مجلس إدارة الشركة لـ«المال»، إنها تمكنت من افتتاح أولى صالات العرض المخصصة لها فى نطاق محافظة القاهرة، على أن يعقبها تدشين 3 مراكز آخرى باستثمارات تقارب 100 مليون جنيه بنهاية العام الحالى.

وأضاف عبد الحليم أن “أوتوموبيلك” قد حصلت على احقية توزيع وتسويق طرازات 3 ماركات تجارية من وكلائها المحليين التى تقوم بمقتضاها بتوزيع سياراتهم فى السوق المحلية.

وأشار إلى أن شركته تخطط للتوسع فى مجال سوق السيارات من خلال إجراء مباحثات مع عدد من الوكلاء المحليين للحصول على توزيع ماركاتهم التجارية خلال الفترة القلية المقبلة.

وأكد أن “أوتومبيك” تعمل وفق استراتيجية تركز على الانتشار فى مختلف المحافظات عن طريق إقامة ما يقرب من 11 صالة عرض مخصصة للسيارات خلال السنوات الثلاثة المقبلة.

وتوقع أن يشهد أداء سوق السيارات حالة من عدم الاستقرار النسبى فى حركة المبيعات على المدى الزمنى القصير خاصة فى ظل حالة الاضطرابات التى تشهدها السوق المحلية، مؤكدًا أنه من المرجح أن تلعب الكثافة السكانية دورًا كبيرًا فى زيادة معدل نصيب الفرد من اقتناء المركبات الأمر الذى سيسهم فى تعافى نشاط حركة البيع خلال الفترة المقبلة.

بحسب أحدث التقارير الصادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، سجلت قيمة واردات سيارات الركوب نموًا طفيفًا بنسبة %3 لتصل إلى مليار و147 مليون دولار خلال النصف الأول من العام الحالى، مقارنة بواردات تقدر بحوالى مليار و112 مليون دولار فى الفترة المقابلة من العام السابق.