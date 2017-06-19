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أوتوكول لتكييفات السيارات تستهدف صادرات بـ 200 مليون جنيه

35 % نموًا فى الصادرات خلال الـ 6 أشهر.. و 50% من الإنتاج للتصديرأحمد عوض   أكد حمدى عبد العزيز رئيس مجلس إدارة أوتوكول لتكييفات السيارات أن الشركة تستهدف تصدير منتجاتها بقيمة تتراوح ما بين 150 و 200 مليون جنيه بنهاية 2019.   وأوضح أن الخطة التصديرية ترتكز علي فتح أسواق جديدة في عدد من د
19 يونيو، 2017 19 يونيو، 2017

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35 % نموًا فى الصادرات خلال الـ 6 أشهر.. و 50% من الإنتاج للتصدير

أحمد عوض
 
أكد حمدى عبد العزيز رئيس مجلس إدارة أوتوكول لتكييفات السيارات أن الشركة تستهدف تصدير منتجاتها بقيمة تتراوح ما بين 150 و 200 مليون جنيه بنهاية 2019.
 

وأوضح أن الخطة التصديرية ترتكز علي فتح أسواق جديدة في عدد من دول أوروبا وأفريقيا خلال الفترة المقبلة؛ بتصدير مكونات تكييفات الأتوبيسات، مضيفا أن الشركة تعتزم تصدير مايقرب من 50% من إجمالى حجم الإنتاج.


وأضاف أن إجمالي حجم صادرات “أوتوكول”، شهدت ارتفاعًا بنسب تراوح مابين 30 و35% خلال فترة الأشهر الستة اﻷولي من 2017 مقارنة بصادرات النصف الثاني من العام الماضى.
 
وأشار إلى أن قرارات “التعويم”- دفعت صادرات الصناعات المغذية إلي النمو، لزيادة حجم القدرة التنافسية داخل اﻷسواق الخارجية.

ولفت إلي أن الفترة الحالية تشهد زيادة في الطلب علي المنتج المحلي من قبل مصانع السيارات بنسبة تصل إلي 100% مقارنة بالفترة السابقة، بالتزامن مع ارتفاع تكلفة فاتورة الاستيراد.

وتابع عبد العزيز أن هناك مفاوضات مع عدد من مصانع السيارات بغينيا، لتغذيتها بمكونات التكييفات الخاصة، للأتوبيسات، متوقعًا أن يتم بدء التصدير لتلك المصانع خلال النصف الثاني من العام الحالى.

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