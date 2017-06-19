أوتوكول لتكييفات السيارات تستهدف صادرات بـ 200 مليون جنيه

35 % نموًا فى الصادرات خلال الـ 6 أشهر.. و 50% من الإنتاج للتصديرأحمد عوض أكد حمدى عبد العزيز رئيس مجلس إدارة أوتوكول لتكييفات السيارات أن الشركة تستهدف تصدير منتجاتها بقيمة تتراوح ما بين 150 و 200 مليون جنيه بنهاية 2019. وأوضح أن الخطة التصديرية ترتكز علي فتح أسواق جديدة في عدد من د

35 % نموًا فى الصادرات خلال الـ 6 أشهر.. و 50% من الإنتاج للتصدير

أحمد عوض



أكد حمدى عبد العزيز رئيس مجلس إدارة أوتوكول لتكييفات السيارات أن الشركة تستهدف تصدير منتجاتها بقيمة تتراوح ما بين 150 و 200 مليون جنيه بنهاية 2019.



وأوضح أن الخطة التصديرية ترتكز علي فتح أسواق جديدة في عدد من دول أوروبا وأفريقيا خلال الفترة المقبلة؛ بتصدير مكونات تكييفات الأتوبيسات، مضيفا أن الشركة تعتزم تصدير مايقرب من 50% من إجمالى حجم الإنتاج.





وأضاف أن إجمالي حجم صادرات “أوتوكول”، شهدت ارتفاعًا بنسب تراوح مابين 30 و35% خلال فترة الأشهر الستة اﻷولي من 2017 مقارنة بصادرات النصف الثاني من العام الماضى.

