أوتوديسك بشراكة مع كاليتك تطلقان استراتيجية جديدة بمجال صناعة البرمجيات

عقدت شركه ”كيميت” مع شريكها الاستراتيجي العالمي شركة Autodesk اوتوديسك الشركة العالمية الرائدة في مجال صناعة البرمجيات الهندسية و إنتاج برامج التصميم ثلاثي الأبعاد والتصميمات الداخلية مؤتمرا لإطلاق استراتيجيه جديدة داخل السوق بالتعاون مع شريكها الجديد شركه “كاليتك”.

وفق بيان للشركة، فكاليتك استهدف توعية المؤسسات الصناعية بالجيل الجديد من برمجيات وحلول الحوسبة السحابية الذى تقدمه اوتوديسك مرتكزا على تقنياتها التي تساعد المؤسسات على عملية التحول الرقمي بحضور عدد من المؤسسات الصناعية.

من جانبه قال حازم نبيل المدير الإقليمي لشركة “اوتوديسك “ في مصر و ليبيا إن السوق المصري يمر بمرحلة نمو متصاعد في مستوى الأداء خاصة في ظل توجه جميع اجهزه الدولة نحو التحول الرقمي، مما يؤكد عودة مصر على قمة اهتمامات الشركات العالمية.

وأكد أن مصر تعد في مقدمه استراتيجية اوتوديسك العالمية ولهذا نركز على دعم القطاع الصناعي ببرمجيات و تقنيات تساعد على تطوير أداؤه و تحسين تصميم وجوده المنتجات تماشيا مع استراتيجية الدولة لدعم التصنيع في مصر.

وأسار إلى أن اوتوديسك تقدم منظومة كبيرة ومتكاملة من برامج التصنيع توظف إمكانيات الذكاء الاصطناعي لخدمة أهداف المستخدمين والتي توظف عدة برامج للتصميم ثلاثي الأبعاد تخدم المستخدمين في عملية التصنيع بدءا من الفكرة و تطويرها إلى منتج فعلى بأعلى المواصفات وإجراء أية تعديلات مطلوبة على المنتج ليتمتع بأعلى القدرات التنافسية وحتى مرحله الدعاية و التسويق أيضا بما يضمن مرافقه المصنعين في كل مراحل التصنيع ليمثل بذلك أفضل منصة تضم تطبيقات و حلول في المجال الصناعي على الاطلاق .

من جانبه، أكد مهندس عمر مدكور مدير تطوير الأعمال بشركة كيميت أن اوتوديسك العالمية اهتمت بمجال التصنيع على مدى السنوات الماضية ولديها خطة كبيرة للتوسع داخل هذا القطاع وتطوير الصناعات بشكل كبير خلال السنوات الأخيرة والآن الشركة لها تركيز كبير في توفير المنصات و التطبيقات وأطر العمل platforms التي تسهل عملية التصنيع في كل مراحلها بدءا من كونها فكره مرورا بالتصميم و المحاكاة و كل مراحل التنفيذ حتي الحصول علي المنتج النهائي بإمكانيات تنافسيه عالية.

بدروه، قال أحمد قطب مدير تطوير الأعمال الإقليمي لشركة اوتوديسك إنه بعد النجاح الكبير الذي حققته اوتوديسكً في مجال التشييد و البناء تحقق اليوم نجاحا كبيرا فى قطاع التصنيع وهو قطاع ليس جديدا على اوتوديسك فلديها اهتمام كبير به منذ سنوات حيث تقدم منظومه متكاملة من المنصات والتطبيقات و الحلول لجميع انواع الصناعات و التي تعد الخيار الأول لكل مصنع يرغب في تطوير مستوى صناعته.

و تمثل منصة fusion 360 نقله نوعيه في مجال التصنيع حيث يسخر امكانيات الذكاء الاصطناعي لتقديم سوفت وير يعد مرشد قوى للمصنعين لتقديم افضل تصميمات للتصنيع في المجالات المختلفة وأعلى مستويات الجودة والابتكار والذى استثمرت به اوتوديسك خلال الفترة الماضية ليمثل افضل منصة تضم تطبيقات و حلول في المجال الصناعي على الاطلاق، وهي مجموعه من الادوات تساعد المصنع من المراحل الاولي لبناء فكرته مرورا بمراحل التصنيع المختلفة و المحاكاة حتي مراحل التصنيع النهائيةمن خلال اطار واحد platforms يضم عدد كبير من التطبيقات و الحلول و يجعل العمل منظم بشكل افضل .

و من جانبه قال محمد وجيد المدير التنفيذي لشركه “ كاليتك Caliteck” أحدث شركاء اوتوديسك بالسوق المصري “نقدم حلول قوية لخدمة متطلبات عمليه التصنيع واستهدفنا من المؤتمر و الذى ضم عدد كبير من الشركات الصناعية زيادة الوعى بهذه الحلول والتي تشمل كل مراحل عمليه التصنيع بدءا من الفكرة مرورا بالنمزجة وحتى الحصول على المنتج النهائي و ضمان مطابقته للمواصفات المطلوبة.

و نستهدف خلال الفترة القادمة إطلاق استراتيجية قويه لزيادة وعى المؤسسات الصناعية بأهمية حلول و تطبيقات أوتوديسك في هذا المجال و نتميز باننا شريك قيمه مضافه فنحن لا نكتفى ببيع البرمجيات و لكن نعمل مستشار خاص لكل عميل لتحديد الحلول المناسبة طبقا لاحتياجاته و نوفر التدريب الكامل للكوادر البشرية بالتعاون مع شركه كيميت و التي توفر الدعم الفني و المادي و تعد ذراع أساسي في كل حملاتنا لزيادة الوعى داخل القطاع الصناعي .