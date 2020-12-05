أوتاوا تمنح المهندسة المصرية هدى المراغي «وسام كندا الشرفي» لأول مرة منذ 53 سنة

نالت هدى المراغي العالمة المصرية الكندية أرفع وسام كندي بعد أن أعلن الحاكم العام للعاصمة الكندية أوتاوا عن منح “وسام كندا الشرفي” لل للمهندسة المصرية الكندية ومن المقرر أن تجري مراسم تقليدها الوسام في وقت لاحق ويعد وسام الاستحقاق من أرفع الأوسمة المدنية في كندا، وهو شهادة تعكس تحقيق الشخص إنجازات هامة جدا في خدمة الوطن وتقديرا لإسهاماتها في مجال التصنيع والهندسة الميكانيكية.

ووصفت هدى المراغي المهندسة المصرية الكندية بأنها “فخر لمصر وكندا معا”، بعد حصولها على أرفع وسام مدني في كندا.

وذكرت شبكة سكاى نيوز هدى المراغي العالمة المصرية الكندية بأنها أحد أبرز أساتذة وباحثي الهندسة الصناعية في أنحاء العالم.

وأهدت كندا هدى المراغي العالمة المصرية الكندية وسام شرف يعادل في أهميته وسام الجمهورية لأبحاثها بمجال هندسة الإنتاج والتصنيع.

هدى المراغى تنال الوسام لتكون أول مهندسة مصرية وعربية تحصل على هذا التقدير

ونالت المراغى الوسام لتكون أول مهندسة مصرية وعربية تحصل على هذا التقدير منذ إقراره رسميًا عام 1967 بين 114 مرشحا.

وتقلدت الدكتورة المصرية مناصب مسبقة بكلمة “أول”، فكانت أول امرأة تحصل على المركز الأول على دفعتها وفقا لمسيرتها العلمية والمهنية.

وتميزت هدى المراغى بوصفها بكلمة”الأولى” التى تسبق مناصبها منذ أن تعينت معيدة بكلية هندسة الإنتاج في جامعة القاهرة.

وتعد المراغي أول امرأة في تاريخ كندا تحصل على الدكتوراة في الهندسة الصناعية، ليتم تعيينها رئيسة مركز أبحاث كندا (CRC).

وتخصصت هدى المراغى في أنظمة التصنيع عام 2002 بهذا المركز وقدمت عشرات الأبحاث والكتب العلمية في مجال الهندسة والتصنيع.

المراغي أول سيدة في تاريخ كندا تتولى منصب عميد كلية الهندسة

وكانت هدى المراغي أيضا أول سيدة في تاريخ البلاد تتولى منصب عميد كلية الهندسة بجامعة “وندسور” الكندية.

ولم تتوقف إنجازاتها عند هذا الحد، فكانت أول امرأة يتم تعيينها بالمجلس الاستشاري العلمي لوزير الدفاع الكندي، لمدة 5 أعوام.

وأصدرت المهندسة المصرية الكندية عدة كتب علمية في مجال تخصصها، فضلا عن تصميم برامج مبتكرة في تصنيع السيارات.

وصفت هدى نيلها الوسام الكندي، بأنه شرف كبير جدا بعد أبحاثها بمجال هندسة الإنتاج والتصنيع، وتحديدا أنظمة التصنيع المرن والذكي.

وأكدت المراغي في تعليقها على وسام الاستحقاق الكندي أن هذه الأبحاث بمجالات هندسة الإنتاج والتصنيع مطبقة في أنحاء العالم المختلفة.

وقالت في حديث خاص لموقع “سكاي نيوز عربية”: “يُعطى الوسام الكندي لمواطنين كنديين خدموا بلادهم بطريقه متميزة جدا في جميع المجالات، سواء في الفن أو السياسة أو علم الهندسة أو الطب أو في غيرها”.

ونبهت المراغي إلى أنها تشترك في الوقت الحالي بـ”أبحاث عالمية كبيرة ستحدد شكل نظم التصنيع وخطوط الإنتاج في المستقبل”.

وتابعت هدى المراغى أنها تعمل حاليا على إعداد التصور الجديد لشكل خطوط الإنتاج والتصنيع المبتكر خلال الأعوام العشرة المقبلة.

وأكدت على الإنسان لأنه موجود في قلب العمل ضمن مخططاتها، وهناك تركيز للمحافظة على دوره، فليس هناك بديل للذكاء الطبيعي.

وأضافت أنها لا تسعى بالتأكيد إلى استبدال العمالة البشرية في المصانع، لأن كل من يسهم في التصنيع، لن نتخلى عنه.

ترى هدى المراغى أن التطبيقات التكنولوجية ستعمل مثل مساعد ومعاون ذكي للعاملين في التصنيع لمنحهم المعلومات ومساعدتهم على اتخاذ القرار.

ترتيب هدى ضمن أعلى 2 % من الباحثين بالعالم

ووفقا للتصنيف الأخير لجامعه أكسفورد البريطانية، جاء ترتيب المراغي ضمن أعلى 2 % من الباحثين بالعالم الأكثر تأثيرا ببحوثهم الخاصة.

وتتعاون وزارة الإنتاج الحربي بمصر مع المراغي وزوجها في مجال الثورة الصناعية الرابعة، برحلة تصنيع أول نموذج للسيارة الكهربائية المصرية.

وتستعد هدى لمشروع مصري بالتعاون مع زوجها الدكتور وجيه المراغي لتصنيع وتصميم السيارة الكهربائية المصرية لتوطين تكنولوجيا التصنيع وإنتاجها للأسواق.

ولم تستبعد في هذا الصدد، طرح نموذج السيارة الكهربائية مصرية الصنع والتصميم خلال عام ونصف أو عامين من الآن.

وسيكون من خلال وزارة الإنتاج الحربي، كبداية هامة لطرحها بالأسواق، وهو الأمر الذي سيحتاج لاستثمارات كبيرة من الدولة.

ونبهت إلى أن هناك اهتماما كبيرا من الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، بالتركيز على السيارة الصديقة للبيئة الكهربائية أو بالغاز.

وقالت: “لا بد أن يكون لدينا القدرة على الابتكار وتطوير منتجات جديدة مثل السيارة”، مضيفة: “أسعى إلى أن أسهم بقدر ما أستطيع من أجل مستقبل زاهر لمصر، وسنساعد بكل ما نستطيع”.

وأكدت أنه من نتائج التعاون والتنسيق مع وزارة الإنتاج الحربي التوصل لطرق تطبق في التدريس الهندسي لطلاب الجامعات المصرية.

وتسمح هذه الأساليب للطلاب بدراسة ليس فقط المواد النظرية بل التطبيق العملي على منتجات يحتاجها السوق فى مصر.

وفور الإعلان عن حصول الدكتورة هدى المراغي، على وسام كندا، هنأتها وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، نبيلة مكرم.

وقالت مكرم إن المراغي فخر لمصر وكندا ويا فرحة مصر ببناتها بالخارج وهنأها أيضا السفير المصري بكندا، أحمد أبو زيد.

وهنأ المراغي أيضا وزير الدولة للإنتاج الحربي محمد أحمد مرسي، مؤكدا أن المراغي تعد إحدى النماذج المشرفة للجالية المصرية بكندا.

وتقدّم وزير الدولة للإنتاج الحربي بالتهنئة لزوجها الدكتور وجيه المراغي مدير مركز أنظمة التصنيع الذكي في جامعة وندسور في مجال التحول الرقمي للصناعة، وتنمية الصناعات الرقمية وعضو مجلس الاعتماد الهندسي الكند، لحصوله على وسام الشرف” PEO 2020″ الكندي.