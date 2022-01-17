«أوبو RENO 6» الأكثر رواجاً فى سوق المحمول خلال نوفمبر2021

رصدت «المال» أجهزة هواتف المحمول الأكثر مبيعًا فى مصر خلال شهر نوفمبر الماضى؛ استنادًا إلى الإحصائيات الصادرة عن مؤسسة الأبحاث التسويقية «GFK».

وتصدر هاتف «أوبو RENO 6 – سعة 128 جيجا رام 8 جيجا بايت» مبيعات سوق المحمول فى مصر، مسجلًا بيع 79 ألفًا و290 جهاز.

واحتل جهاز «أوبو A15 – سعة 32 جيجا بايت رام 2 جيجا بايت» المرتبة الثانية بعد تمكنه من بيع 45 ألفًا و699 وحدة، تلاه جهاز «سامسونج A12 سعة 64 جيجا – رام 4 ججيا بايت» فى المركز الثالث بواقع 45 ألفًا و544 وحدة.

وحافظ هاتف «سامسونج A12 – سعة 128 جيجا بايت رام 4 جيجا» على تمركزه فى المرتبة الرابعة بقائمة أكثر هواتف المحمول مبيعًا فى السوق المصرية بعدما تمكن من تسويق 43 ألفًا و745 جهاز.

وحصد جهاز «ريلمى C21Y – سعة 64 جيجا رام 4 ججيا بايت» المرتبة الخامسة بعدما حقق بيع 40.5 ألف جهاز، أعقبه هاتف «أوبو A15 – سعة 32 جيجا رام 3 جيجا بايت» فى المركز السادس بواقع 40.2 ألف وحدة.

واقتنص هاتف «سامسونج A22 سعة 128 جيجا رام 6 جيجا بايت» المرتبة السابعة مسجلًا بيع 32 ألفا و179 وحدة، تلاه هاتف «أوبو A16 – سعة 64 جيجا رام 4 جيجا بايت» فى المركز الثامن مسجلًا بيع 32 ألف وحدة.

وظهر جهاز «سامسونج A03S – سعة 64 جيجا رام 4 جيجا بايت» فى المرتبة التاسعة بقائمة الهواتف الأكثر مبيعًا فى السوق المحلية بواقع 31.8 ألف جهاز خلال شهر نوفمبر الماضى.

وحصد هاتف «أوبو A54 – سعة 64 جيجا بايت رام 4 جيجا بايت» المرتبة العاشرة بعد تمكنه من تسويق من 30.5 ألف، أعقبه جهاز «أوبو A94 – سعة 128 جيجا بايت رام 8 جيجا بايت» فى المركز الحادى عشر بواقع 26.1 ألف جهاز.

وتمركز هاتف «أوبو A02 – سعة 32 جيجا بايت رام 3 ججيا بايت» فى المرتبة الثانية عشر مسجلًا بيع 25.3 ألف وحدة فى السوق المحلية خلال تلك الفترة.

واحتل جهاز «أوبو A54 – سعة 128 جيجا بايت رام 4 جيجا بايت» المرتبة الثالثة عشر مسجلًا بيع 24.6 ألف وحدة، تلاه هاتف «سامسونج M12 – سعة 64 جيجا بايت رام 4 جيجا» فى المركز الرابع عشر بواقع 24.2 ألف جهاز.

وظهر هاتف «سامسونج A52S – سعة 128 جيجا بايت رام 8 جيجا بايت» فى المرتبة الخامسة عشر بقائمة أجهزة «سمارت فون» الأكثر مبيعًا فى السوق المحلية بنحو 21 ألفًا و952 جهاز خلال شهر نوفمبر الماضى.