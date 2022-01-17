اتصالات وتكنولوجيا

«أوبو RENO 6» الأكثر رواجاً فى سوق المحمول خلال نوفمبر2021

بواقع 79.2 ألف جهاز
أحمد عوض 6:21 ص, الأثنين, 17 يناير 22 6:21 ص, الأثنين, 17 يناير 22

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رصدت «المال» أجهزة هواتف المحمول الأكثر مبيعًا فى مصر خلال شهر نوفمبر الماضى؛ استنادًا إلى الإحصائيات الصادرة عن مؤسسة الأبحاث التسويقية «GFK».

وتصدر هاتف «أوبو RENO 6 – سعة 128 جيجا رام 8 جيجا بايت» مبيعات سوق المحمول فى مصر، مسجلًا بيع 79 ألفًا و290 جهاز.

واحتل جهاز «أوبو A15 – سعة 32 جيجا بايت رام 2 جيجا بايت» المرتبة الثانية بعد تمكنه من بيع 45 ألفًا و699 وحدة، تلاه جهاز «سامسونج A12 سعة 64 جيجا – رام 4 ججيا بايت» فى المركز الثالث بواقع 45 ألفًا و544 وحدة.

وحافظ هاتف «سامسونج A12 – سعة 128 جيجا بايت رام 4 جيجا» على تمركزه فى المرتبة الرابعة بقائمة أكثر هواتف المحمول مبيعًا فى السوق المصرية بعدما تمكن من تسويق 43 ألفًا و745 جهاز.

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وحصد جهاز «ريلمى C21Y – سعة 64 جيجا رام 4 ججيا بايت» المرتبة الخامسة بعدما حقق بيع 40.5 ألف جهاز، أعقبه هاتف «أوبو A15 – سعة 32 جيجا رام 3 جيجا بايت» فى المركز السادس بواقع 40.2 ألف وحدة.

واقتنص هاتف «سامسونج A22 سعة 128 جيجا رام 6 جيجا بايت» المرتبة السابعة مسجلًا بيع 32 ألفا و179 وحدة، تلاه هاتف «أوبو A16 – سعة 64 جيجا رام 4 جيجا بايت» فى المركز الثامن مسجلًا بيع 32 ألف وحدة.

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وظهر جهاز «سامسونج A03S – سعة 64 جيجا رام 4 جيجا بايت» فى المرتبة التاسعة بقائمة الهواتف الأكثر مبيعًا فى السوق المحلية بواقع 31.8 ألف جهاز خلال شهر نوفمبر الماضى.

وحصد هاتف «أوبو A54 – سعة 64 جيجا بايت رام 4 جيجا بايت» المرتبة العاشرة بعد تمكنه من تسويق من 30.5 ألف، أعقبه جهاز «أوبو A94 – سعة 128 جيجا بايت رام 8 جيجا بايت» فى المركز الحادى عشر بواقع 26.1 ألف جهاز.

وتمركز هاتف «أوبو A02 – سعة 32 جيجا بايت رام 3 ججيا بايت» فى المرتبة الثانية عشر مسجلًا بيع 25.3 ألف وحدة فى السوق المحلية خلال تلك الفترة.

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واحتل جهاز «أوبو A54 – سعة 128 جيجا بايت رام 4 جيجا بايت» المرتبة الثالثة عشر مسجلًا بيع 24.6 ألف وحدة، تلاه هاتف «سامسونج M12 – سعة 64 جيجا بايت رام 4 جيجا» فى المركز الرابع عشر بواقع 24.2 ألف جهاز.

وظهر هاتف «سامسونج A52S – سعة 128 جيجا بايت رام 8 جيجا بايت» فى المرتبة الخامسة عشر بقائمة أجهزة «سمارت فون» الأكثر مبيعًا فى السوق المحلية بنحو 21 ألفًا و952 جهاز خلال شهر نوفمبر الماضى.

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بقلم أحمد عوض

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