«أوبو RENO 6» الأكثر رواجاً خلال أكتوبر الماضى

رصدت «المال» أجهزة هواتف المحمول الأكثر مبيعًا فى مصر خلال شهر أكتوبر الماضى؛ استنادًا إلى الإحصائيات الصادرة عن مؤسسة الأبحاث التسويقية «GFK».

وتصدر هاتف « أوبو RENO 6 – سعة 128 جيجا رام 8 جيجا بايت» مبيعات سوق المحمول فى مصر، مسجلًا بيع 75 ألفًا و298 جهازا.

واحتل جهاز «أوبو A15 – سعة 32 جيجا بايت رام 3 جيجا بايت» المرتبة الثانية بعد تمكنه من بيع 49.6 ألف وحدة، تلاه جهاز «OPPO A15 سعة 32 جيجا – رام 2 جيجا بايت» فى المركز الثالث بواقع 49 ألفًا و425 وحدة.

وجاء هاتف «سامسونج A12 – سعة 128 جيجا بايت رام 4 جيجا» فى المرتبة الرابعة بقائمة أكثر هواتف المحمول مبيعًا فى السوق المصرية بإجمالى 43 ألفًا و445 جهازا.

وحصد جهاز «سامسونج A12 – سعة 64 جيجا رام 4 جيجا بايت» المرتبة الخامسة بعد أن حقق بيع 40.5 ألف جهاز، أعقبه هاتف «ريلمى C21Y – سعة 64 جيجا رام 4 جيجا بايت» فى المركز السادس بواقع 36.2 ألف وحدة.

واقتنص هاتف «أوبو A54 سعة 64 جيجا رام 4 جيجا بايت» المرتبة السابعة مسجلًا بيع 34.3 ألف وحدة، تلاه هاتف «سامسونج A02 – سعة 32 جيجا رام 3 جيجا بايت» فى المركز الثامن مسجلًا بيع 33 ألفًا و68 وحدة.

وظهر جهاز «جالاكسى A32 – سعة 128 جيجا رام 6 جيجا بايت» فى المرتبة التاسعة بقائمة الهواتف الأكثر مبيعًا فى السوق المحلية بواقع 30.8 ألف جهاز، خلال شهر أكتوبر الماضى.

وحصد هاتف «سامسونج A22 – سعة 128 جيجا بايت رام 6 جيجا بايت» المرتبة العاشرة بعد تمكنه من تسويق من 30.2 ألف، أعقبه جهاز «جالاكسى M11 – سعة 32 جيجا بايت رام 3 جيجا بايت» فى المركز الحادى عشر بواقع 28.8 ألف جهاز.

وظهر هاتف «أوبو A16 – سعة 64 جيجا بايت رام 4 ججيا بايت» فى المرتبة الثانية عشر مسجلًا بيع 27.2 ألف وحدة فى السوق المحلية خلال تلك الفترة.

وحصد جهاز «سامسونج A72 – سعة 128 جيجا بايت رام 8 جيجا بايت» فى المرتبة الثالثة عشر مسجلًا بيع 24 ألفًا و576 وحدة، تلاه هاتف «أوبو A54 – سعة 128 جيجا بايت رام 6 جيجا» فى المركز الرابع عشر بواقع 24 ألفًا و439 جهاز.

وتمركز هاتف «إنفينكس SMART HD – سعة 32 جيجا بايت رام 3 جيجا بايت» فى المرتبة الخامسة عشر بقائمة أجهزة “سمارت فون” الأكثر مبيعًا فى السوق المحلية بنحو 24 ألفًا و107 أجهزة خلال شهر أكتوبر الماضى.