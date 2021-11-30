اتصالات وتكنولوجيا

«أوبو RENO 6» الأكثر رواجاً خلال أكتوبر الماضى

بواقع 75.2 ألف وحدة
المال - خاص 6:09 ص, الثلاثاء, 30 نوفمبر 21 6:09 ص, الثلاثاء, 30 نوفمبر 21

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رصدت «المال» أجهزة هواتف المحمول الأكثر مبيعًا فى مصر خلال شهر أكتوبر الماضى؛ استنادًا إلى الإحصائيات الصادرة عن مؤسسة الأبحاث التسويقية «GFK».

وتصدر هاتف « أوبو RENO 6 – سعة 128 جيجا رام 8 جيجا بايت» مبيعات سوق المحمول فى مصر، مسجلًا بيع 75 ألفًا و298 جهازا.

واحتل جهاز «أوبو A15 – سعة 32 جيجا بايت رام 3 جيجا بايت» المرتبة الثانية بعد تمكنه من بيع 49.6 ألف وحدة، تلاه جهاز «OPPO A15 سعة 32 جيجا – رام 2 جيجا بايت» فى المركز الثالث بواقع 49 ألفًا و425 وحدة.

وجاء هاتف «سامسونج A12 – سعة 128 جيجا بايت رام 4 جيجا» فى المرتبة الرابعة بقائمة أكثر هواتف المحمول مبيعًا فى السوق المصرية بإجمالى 43 ألفًا و445 جهازا.

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وحصد جهاز «سامسونج A12 – سعة 64 جيجا رام 4 جيجا بايت» المرتبة الخامسة بعد أن حقق بيع 40.5 ألف جهاز، أعقبه هاتف «ريلمى C21Y – سعة 64 جيجا رام 4 جيجا بايت» فى المركز السادس بواقع 36.2 ألف وحدة.

واقتنص هاتف «أوبو A54 سعة 64 جيجا رام 4 جيجا بايت» المرتبة السابعة مسجلًا بيع 34.3 ألف وحدة، تلاه هاتف «سامسونج A02 – سعة 32 جيجا رام 3 جيجا بايت» فى المركز الثامن مسجلًا بيع 33 ألفًا و68 وحدة.

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وظهر جهاز «جالاكسى A32 – سعة 128 جيجا رام 6 جيجا بايت» فى المرتبة التاسعة بقائمة الهواتف الأكثر مبيعًا فى السوق المحلية بواقع 30.8 ألف جهاز، خلال شهر أكتوبر الماضى.

وحصد هاتف «سامسونج A22 – سعة 128 جيجا بايت رام 6 جيجا بايت» المرتبة العاشرة بعد تمكنه من تسويق من 30.2 ألف، أعقبه جهاز «جالاكسى M11 – سعة 32 جيجا بايت رام 3 جيجا بايت» فى المركز الحادى عشر بواقع 28.8 ألف جهاز.

وظهر هاتف «أوبو A16 – سعة 64 جيجا بايت رام 4 ججيا بايت» فى المرتبة الثانية عشر مسجلًا بيع 27.2 ألف وحدة فى السوق المحلية خلال تلك الفترة.

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وحصد جهاز «سامسونج A72 – سعة 128 جيجا بايت رام 8 جيجا بايت» فى المرتبة الثالثة عشر مسجلًا بيع 24 ألفًا و576 وحدة، تلاه هاتف «أوبو A54 – سعة 128 جيجا بايت رام 6 جيجا» فى المركز الرابع عشر بواقع 24 ألفًا و439 جهاز.

وتمركز هاتف «إنفينكس SMART HD – سعة 32 جيجا بايت رام 3 جيجا بايت» فى المرتبة الخامسة عشر بقائمة أجهزة “سمارت فون” الأكثر مبيعًا فى السوق المحلية بنحو 24 ألفًا و107 أجهزة خلال شهر أكتوبر الماضى.

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بقلم المال - خاص

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