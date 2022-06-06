«أوبو RENO 6» الأكثر رواجاً بـ49.5 ألف وحدة خلال أبريل الماضى

رصدت «المال» أجهزة الهواتف الأكثر مبيعًا بالسوق المحلية خلال أبريل الماضى؛ استنادًا إلى الإحصائيات الصادرة عن مؤسسة الأبحاث التسويقية «GFK».

وتصدر هاتف «أوبو RENO 6 سعة 128 جيجا رام 8 جيجا بايت»، مبيعات سوق المحمول فى مصر، مسجلًا بيع 49 ألفًا و576 جهازًا.

وحصد جهاز «سامسونج A12 سعة 128 جيجا بايت رام 4 جيجا بايت» المرتبة الثانية بعد تمكنه من بيع 43 ألفًا و489 وحدة، تلاه جهاز «أوبو A16 سعة 32 جيجا رام 3 جيجا بايت» فى المركز الثالث بواقع 40 ألفًا و825 وحدة.

واحتل هاتف «سامسونج A12 سعة 64 جيجا بايت رام 4 جيجا» المرتبة الرابعة بقائمة أكثر هواتف المحمول مبيعًا فى السوق المصرية، بعدما تمكن من تسويق 39 ألفًا و822 جهازًا.

وتمركز جهاز «ريلمى C21Y سعة 64 جيجا رام 4 جيجا بايت» فى المرتبة الخامسة، بعدما حقق بيع 30 ألفًا و954 جهاز، أعقبه هاتف «أوبو A55 سعة 64 جيجا رام 4 جيجا بايت» فى المركز السادس بواقع 28 ألفًا و515 وحدة خلال أبريل الماضى.

وجاء هاتف «سامسونج A03 سعة 32 جيجا رام 2 جيجا بايت» فى المرتبة السابعة مسجلًا بيع 28.5 ألف وحدة، تلاه هاتف «سامسونج A52s سعة 128 جيجا رام 8 جيجا بايت» فى المركز الثامن، مسجلًا بيع 27.1 ألف وحدة.

وظهر جهاز «سامسونج A52 سعة 128 جيجا رام 8 جيجا بايت» فى المرتبة التاسعة بقائمة الهواتف الأكثر مبيعًا فى السوق المحلية بواقع 25.7 ألف جهاز.

وتمركز هاتف «أوبو A55 سعة 128 جيجا بايت رام 4 جيجا بايت» المرتبة العاشرة، بعد تمكنه من تسويق من 21.9 ألف، أعقبه جهاز «سامسونج A03S سعة 64 جيجا بايت رام 4 جيجا بايت» فى المركز الحادى عشر بواقع 21.7 ألف جهاز.

وحصد هاتف «سامسونج A32 سعة 128 جيجا بايت رام 6 جيجا بايت» المرتبة الثانية عشرة، مسجلًا بيع 21.2 ألف وحدة فى السوق المحلية خلال تلك الفترة.

واحتل جهاز «ريلمى C11 سعة 32 جيجا بايت رام 2 جيجا بايت» المرتبة الثالثة عشرة، مسجلًا بيع 18.2 ألف وحدة، تلاه هاتف «ريدمى NOTE 11 سعة 128 جيجا بايت رام 6 جيجا» فى المركز الرابع عشر بواقع 17.4 ألف جهاز.

وظهر هاتف «أوبو A74 سعة 128 جيجا بايت رام 6 جيجا بايت» فى المرتبة الخامسة عشرة بقائمة أجهزة «السمارت فون» الأكثر مبيعًا فى السوق المحلية بنحو 16.5 ألف جهاز خلال شهر أبريل الماضى.