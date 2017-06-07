أوبو : 133% نموًّا في مبيعات الشركة عالميًّا‎

كشف آندي شي، مدير العلامة التجارية لدى شركة أوبو الصينية للهواتف في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عن نمو مبيعات الشركة عالميًّا خلال العام الماضي بنسبة بلغت 133%، وفقًا لإحصائيات مؤسسة الأبحاث آي دي سي.

وقال شي إن “أوبو” تأتي بالمركز الأول في مبيعات السمارت فون بالصين، والمركز الثاني في أسواق جنوب شرق آسيا، موضحًا أن الشركة هي العلامة التجارية الأولى التي ابتكرت تكنولوجيا الكاميرا الدوارة في التصوير.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته الشركة، اليوم، لإطلاق هاتفها الذكي الجديد أوبو f3 ومزود بـ2 كاميرا أمامية، إحداهما بدقة 16 ميجابكسل، والأخرى 8 ميجابكسل، كما يتيح الهاتف خاصية التصوير عند التلويح باليد.

كما يعمل الهاتف الجديد بذاكرة عشوائية 4 جيجابايت وداخلية 64 مع إمكانية إضافة كارت ميموري حتى 128 جيجابايت، ويأتي بشاشة مقاس 5.5 بوصة، ومعالج ثماني النواة ونظام تشغيل آندرويد 6.0 وبطارية 3200 مللي أمبير. ويصل سعر جهاز أوبو إف 3 إلى 5680 جنيهًا.

وأضاف أن الشركة تُراهن على شريحة المستخدمين من الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و35 سنة.

من جانبه أكد أيمن طاهر، مدير المنتجات بـ”أوبو مصر”، أن شركته أجرت دراسة عن احتياجات المستهلكين، ووجدت أن 66% من مستخدمي السمارت فون لا يجيدون التقاط صور فائقة الدقة باستخدام الكاميرا ويلجئون إلى عصا السيلفي.