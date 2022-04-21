«أوبو مصر» تواجه ضوابط تنظيم الاستيراد بفرض إجراءات علي موظفيها

قررت شركة أوبو للهواتف الصينية في مصر مواجهة ضوابط تنظيم حركة الاستيراد من الخارج بفرض مجموعة إجراءات جديدة علي موظيفها

وأرسلت أوبو رسالة لموظفيها حصلت “المال” علي نسخة منها تؤكد خلالها إنهاء تجديد عقود مندوبي التسويق من الدرجة D,E واعادة النظر في تجديد عقود مندوبي الدرجة C، علاوة على العمل على إنهاء عقود المندوبين العاملين بنظام الدوام الجزئي ” الطلاب”.

وبحسب الرسالة ، فإنه يحق الموظف إنهاء عمله فور استلامه التعليمات الجديدة، أو استكمال مدة عملة وفقا للعقد المقرر، علي أن يحصل الموظف المنتهي عقده على راتب شهرين استنادا إلي آخر دخل شهري حصل عليه بشكل شامل بعد تحقيق المبيعات المطلوبة.

وكشفت الشركة عن استمرار سريان عقود العاملين في محلات الدرجة S,A,B، على حالتها بدون أي تعديل أو تغير في العقود الموقعة مع الموظفين..

في سياق متصل، اتخذت “أوبو” حزمة أخرى من الإجراءات الخاصة بموظفيها العاملين في وظيفة ” مشرفي مبيعات”، يحق للمشرف استكمال عقده أو إنهائه في حالة رغبته في عدم استكمال العمل، وتمنح الشركة للموظف راتب شهرين كشكل تعويضي قياسا على آخر راتب حصل عليه المشرف شامل المبيعات.

وبحسب تقرير مؤسسة الأبحاث التسويقية GFK خلال يناير الماضي جاءت شركة سامسونج الكورية في المركز الأول بحصة سوقية بلغت 32.3% من مبيعات المحمول في مصر ، تلتها “أوبو” الصينية بحصة سوقية بلغت 25.9%، وحلت “ريدمي” في المرتبة الثالثة بحصة سوقية وصلت إلى 11.3% بينما توزعت النسبة المتبقية علي علامات تجارية أخري.