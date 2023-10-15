«أوبو مصر» تعلن «JIT» موزعا حصريا لأجهزتها بالسوق المصرية

أعلنت OPPO مصر أن JIT، وهي أحد الشركات العاملة في مجال الأجهزة الذكية في السوق المصري، باتت الموزع الرسمي للأجهزة الذكية التي تنتجها OPPO في مصر.

وتعتبر هذه الخطوة مسارا هاماً في استراتيجية OPPO للتوسع في السوق المصرية، كأحد أهم الأسواق في المنطقة.

وتهدف OPPO لتقديم مستوى جيد من الخدمات لعملائها في السوق المحلية، والتعاون مع JIT سيمنح عملاء OPPO في مصر ضمان على الأجهزة مع أفضل مستوى من خدمات ما بعد البيع.

ويُعتبر هذا أحد أهم ركائز النجاح لشركة OPPO وهو أحد الأسباب وراء النمو الذي حققته الشركة في مختلف الأسواق حول العالم.

وبهذه المناسبة قال جاسون شياو، رئيس التسويق في OPPO مصر، “تلتزم OPPO على الدوام باستراتيجية “Glocal” وهي ما تعني أن العلامات التجارية العالمية يجب أن يكون لها أنشطة أعمال وشركاء محليين.

ونحن متحمسون بالتعاون مع JIT، ويُعزز هذا التعاون من تواجدنا في السوق المصرية ويزيد من توافر هواتفنا الذكية لقطاع أكبر من العملاء في مصر، لافتا انه شركته تخطط لإطلاق المزيد من ابتكاراتنا الجديدة في السوق المصري لتلبية احتياجات العملاء وتسهيل حياتهم.

وأضاف أن أحد أهم جوانب هذا التعاون هو تقديم خدمات ما بعد البيع طبقاً لمعايير OPPO العالمية حيث تهدف الشركة دائماً لتحقيق أعلى معايير رضاء العملاء.

وتابع قائلا ان :نؤمن بإقامة علاقات طويلة الأمد مع عملائنا في رحلة رائعة تبدأ بشراء أحد أجهزتنا الجديدة.” ومن جانبها قالت يُسرا حسن، الرئيس التنفيذي لشركة JIT، “نفخر بأننا الموزع الرسمي لشركة OPPO في السوق المصرية،مشيرا الى ان الشركة نجحت في أن تصبح الاختيار الأول لقطاع عريض من العملاء حول العالم.

وعبر قائلا :نحن سعداء بالمشاركة في كتابة فصل جديد من قصص نجاح OPPO في مصر. وسنستفيد من منصتنا المُبتكرة في التوزيع لتوفير أحدث الهواتف الذكية من OPOO بأفضل الأسعار التنافسية وفترة ضمان لمدة 12 شهر، مما يضمن لعملاء OPPO الحصول على منتجات وخدمات على أعلى المستويات”.

وأضاف أنه باتباع شعار علامتنا التجارية، “الإلهام من أجل المستقبل”، نعمل في OPPO على تطوير ابتكارات تكنولوجية ومنتجات تُمكن الناس في كل مكان في العالم من التعامل مع تحديات الحياة واغتنام الفُرص.

وأكد ان الشركة بذلت الكثير من المجهودات لتوفير مجموعة من هواتف OPPO الذكية من خلال شركة JIT في مصر.

وأوضح ان تلك المجموعة تتضمن الهاتف الذي تم إطلاقه في مصر مؤخراً وهو OPPO Reno10 5G، من خلال نظام متقدم لكاميرات البورتريه فائق الوضوح مع مستشعر نصف بوصة بدقة 64 ميجا بكسل وكاميرا “تيلي فوتو” IMX709 بدقة 32 ميجا بكسل لأول مرة في سلسلة Reno10.

Volume Mode ونظام تشغيل ColorOS 13.1. هذا علاوة على OPPO A58 المتاح بخيارين:الأول يأتي بذاكرة وصول العشوائي 8 جيجا بايت و ذاكرة للقراءة فقط تبلغ 128 جيجا بايت، والثاني يأتي بذاكرة وصول العشوائي 6 جيجا بايت و ذاكرة للقراءة فقط تبلغ 128 جيجا بايت وتأتي كل الأجهزة التي ستتاح في السوق المصري عبر الموزع الرسمي لشركة OPPO، شركة JIT، بضمان يبلغ 12 شهر تبدأ من تاريخ الشراء، وستتوافر كافة خدمات ما بعد البيع للأجهزة من خلال المراكز الرسمية للخدمات التابعة لشركة OPPO.