أوبو توضح أسباب اختيار مصر لاستضافة مقرها الإقليمى

محمد فتحىافتتحت شركة أوبو الصينية للهواتف المحمولة، اليوم، الأربعاء مركزها التسويقى الإقليمى بمصر الذى يخدم الشرق الأوسط و افريقيا و ذلك ضمن خطة الشركة التوسعية فى مصر و المنطقة.وقال آندى شى، مدير العلامة التجارية لأفريقيا والشرق الأوسط بشركة "أوبو"، إن اختيار مصر لتكون مقرها الإقليمى فى منطقة

محمد فتحى



افتتحت شركة أوبو الصينية للهواتف المحمولة، اليوم، الأربعاء مركزها التسويقى الإقليمى بمصر الذى يخدم الشرق الأوسط و افريقيا و ذلك ضمن خطة الشركة التوسعية فى مصر و المنطقة.





وقال آندى شى، مدير العلامة التجارية لأفريقيا والشرق الأوسط بشركة “أوبو”، إن اختيار مصر لتكون مقرها الإقليمى فى منطقة الشرق الأوسط وافريقيا، يرجع الى عدة اسباب، أولها أن مصر تتميز بالكثافة السكانية، والسبب الثانى وجود شريحة واسعة من فئة الشباب بمصر، وهى الفئة التى تخاطبها الشركة، مما يجعل السوق المصرية من أهم الاسواق، لاسيما أن مصر أيضا تعتبر بوابة العبور لافريقيا والشرق الاوسط.





وأضاف أن المركز الاقليمى بمصر سيكون مسئول عن إدارة كل الاسواق المتواجدين فيها حاليا وهى المغرب والجزائر والامارات وكينيا، بالإضافة إلى الأسواق الجديدة المستهدف اختراقها خلال الفترة القادمة

وأشار إلى أن المركز سيكون مسئولا عن خلق الاستراتيجيات الإقليمية قبل البدء فى مشاركتها مع الاسواق الأخرى، ثم إدارتها ومراقبتها فيما يتعلق بالمتابعة والتنفيذ.







