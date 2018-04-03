أوبو تعيد طرح هاتفها A71 بعد إدخال تحسينات

المال – خاص :أعلنت الشركة الصينية عن طرح هاتفها الذكى " A71 " مرة أخرى بالاسواق بسعر 3990 جنيها، وذلك بعد تدعيمها للهاتف الذكي ببعض الخصائص والمكونات التي تحسن من أدائه، خاصة على مستوى الكاميرا الأمامية والمعالج.وتدعم نسخة الهاتف الحالية ذاكرة عشوائية 3GB مع معالج كوالكوم الجديد Qualcomm



المال – خاص :

أعلنت الشركة الصينية عن طرح هاتفها الذكى ” A71 ” مرة أخرى بالاسواق بسعر 3990 جنيها، وذلك بعد تدعيمها للهاتف الذكي ببعض الخصائص والمكونات التي تحسن من أدائه، خاصة على مستوى الكاميرا الأمامية والمعالج.

وتدعم نسخة الهاتف الحالية ذاكرة عشوائية 3GB مع معالج كوالكوم الجديد Qualcomm Snapdragon 450، وهو ما يجعل تجربة إستخدام الهاتف أكثر سلاسة وخاصة مع تشغيل عدد من التطبيقات في نفس الوقت، حيث أن سرعة فتح التطبيق الآن وتشغيلة 12.5% أسرع مما سبق، وذلك لإن المعالج الجديد ثماني النواة مزود بمعالجة 64 bit- 1.8 GHz. كما يضم الهاتف مساحة تخزين داخلية قابلة للتوسعة بإضافة كارت ذاكرة حتى XX GB، حيث أن الهاتف مزود بفتحتين Sim وفتحة لكارت الذاكرةmicroSD.

كما يأتي الهاتف ببطارية سريعة الشحن 3000 mAh، وهو ما يمكن الهاتف من الصمود بدون شحن لمدة يوم متواصل من العمل، حيث طورت OPPO تكنولوجيا المعالجة 14 نانومتر التي توفر طاقة الهاتف حتى مع تشغيل عدد من التطبيقات في نفس الوقت.

وقد أضافت OPPO تقنية الذكاء الإصطناعي إلى الكاميرا الأمامية للهاتف التي تدعم خاصية التجميل المسبقA.I. Beauty Recognition Technology، التي تمكن الكاميرا التي تبلغ دقتها 5 جيجا بايت بفتحة عدسة 1.4 um بيكسيل، من التعرف على الوجوة ومقارنتها مع قاعدة بيانات عالمية لتحديد خصائص الوجة والبشرة وتقوم بإضافة تعديلات على الصورة لتبدو طبيعية أكثر ومحسنة في نفس الوقت.

كما يأتي الهاتف بكاميرا خلفية 13 MP مدعومة بخاصية إلغاء الضوضاء لصور أكثر تركيزًا ووضوحًا حتي في الإضاءة المنخفضة، كما تأتي الكاميرا مدعومة بمؤثرات بوكية Bokeh Effects وتقنية Ultra HD والتي تلتقط عدة صور متتالية وتجمع أفضل الأجزاء من كل صورة في صورة واحدة لتبلغ دقة الصورة 50 MP بعد التعديل.

أما بالنسبة لشكل الهاتف وأبعاده الخارجية، فإن الهاتف يمتلك شاشة كبيرة تشغل 5.2 بوصة من واجهة الهاتف، وبدقة 2160×1080بكسل مع نسبة بعدية 18:9.