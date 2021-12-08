«أوبو» تعلن عن منتجات جديدة خلال ملتقى INNO DAY

تستضيف شركة أوبو الصينية للهواتف ، ملتقى OPPO INNO DAY السنوي يومى ١٤ و١٥ ديسمبر ٢٠٢١. الملتقى هو الحدث التكنولوجي الشهير الذي تنظمه OPPO، وستقوم الشركة بالإعلان عن أحدث استراتيجياتها وتقديم عدد من الابتكارات التكنولوجية خلال OPPO INNO Day 2021، بما في ذلك أول وحدة معالجة عصبية (Cutting-edge NPU)، وOPPO’s New Smart Glasses، إلى جانب عدد من المنجزات التكنولوجية الرائدة. من المتوقع أن يجتذب OPPO INNO Day 2021 حضوراً كبيراً من جميع أنحاء العالم وذلك عبر بوابة OPPO INNO WORLD على الإنترنت. هذا الحدث الافتراضي سيثبت أنه أحد أكثر فعاليات الإطلاق الافتراضية تفاعلاً على مر السنوات الماضية.

منذ إطلاق OPPO INNO DAY في ٢٠١٩، أصبحت الفعالية هي المؤشر على توجهات الشركة الاستراتيجية. في الفعالية الافتتاحية OPPO INNO DAY 2019، قدمت OPPO مناخا متكاملا من أحدث الابتكارات التكنولوجية، بما في ذلك نظارات الواقع المعزز، 5G CPE، والساعة الذكية. العام الماضي، استعرضت OPPO ٣ منتجات مفاهيمية، بما في ذلك هاتف ثوري قابل للطي rollable phone. هذا العام، تواصل OPPO هذا التقليد بتقديم أحدث الاكتشافات التي تدفع حدود التقدم التكنولوجي أكثر من ذي قبل.

خلال فعالية OPPO INNO Day 2021، سيقوم توني تشين، مؤسس ورئيس مجلس إدارة OPPO، بإلقاء كلمة رئيسية حول أحدث استراتيجيات الشركة، والاتجاهات الجديدة في مجال البحوث والتطوير، في الوقت نفسه، سيقوم كبار المديرين التنفيذيين بتقديم ابتكارات الـCutting-edge NPU و OPPO’s New Smart Glasses. كذلك ستقوم OPPO خلال فعالية OPPO INNO Day 2021 باستعراض تفاصيل حول بعض من أحدث ابتكاراتها التكنولوجية، بما في ذلك الكاميرا القابلة للطي، والإنسان الرقمي. إلى جانب الإعلان عن ابتكارات ثورية أخرى ذات صلة بالتصوير، الذكاء الاصطناعي، الواقع المعزز، وشبكات الجيل الخامس 5G.

وفي عام ٢٠٢١، ستقوم OPPO برقمنة فعالية الإطلاق والمعارض، لتحول الحدث التقليدي إلى عالم افتراضي مليء بالتجارب الترفيهية والتفاعلية. OPPO INNO WORLD هو المسرح الافتراضي الذي يشهد فعاليات OPPO INNO DAY 2021. يمكن لزوار OPPO INNO WORLD الإنضمام لحفل الإطلاق باستخدام الأفاتار المخصص لهم. كذلك، فإنهم يتمتعون بحرية زيارة جميع القاعات العرض الافتراضية. باستخدام الأفاتار المخصص.