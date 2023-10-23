«أوبو» تعلن عن إطلاق سلسلة جديدة من الهواتف القابلة للطي في الأسواق

أعلنت OPPO (أوبو)، العلامة التجارية الرائدة عالمياً في مجال الأجهزة الذكية، عن إطلاق الهواتف الجديدة Find N3 و Find N3 Flip القابلة للطي في الأسواق العالمية.

ويقدم كلا الهاتفين تجربة جديدة في إمكانيات التصوير والتصميم وسهولة في الاستخدام، مما يُلبي متطلبات العملاء الذين فضلوا الهواتف القابلة للطي التي تقدمها الشركة.

وقالت الشركة إن هدفنا هو تقديم الأفضل هو ما قُمنا به من خلال الهواتف الجديدة Find N3 و Find N3 Flip، فمن خلال شاشة كبيرة قابلة للطي، تزداد المُتعة في استخدام الهاتف Find N3.

ونؤمن أن الهواتف الذكية الرائعة يجب أن تحتوي على أورع الكاميرات، وهذا ينطبق كذلك على الهواتف القابلة للطي، ولذلك فكلا الهاتفين Find N3 و Find N3 Flipيُمكنهما التقاط صوراً مميزة تحتوي على كافة التفاصيل بوضوح، فضلاً عن أداء رائد مع توفير أهم التقنيات.

وفي سياق متصل قال بيتي لاو، نائب رئيس شركة OPPO يتميز الهاتف المُبتكر Find N3 بجمال التصميم، مع شاشتين هما الأفضل على الإطلاق في كل الهواتف القابلة للطي مع حجم مناسب جداً، وهو الهاتف الأول القابل للطي الذي يحتوي على نظام متقدم في التصوير. ومن خلال الكاميرا المتطورة وتكنولوجيات البكسل الجديدة، وتقنية Hasselblad للارتقاء بالصور مع نظام تشغيل الجيل الجديد ColorOS 13.2 يصل الهاتف إلى مستوى إنتاجية الكومبيوتر في هاتف ذكي فريد من نوعه.

هذا بجانب أعلى مستويات الأداء وعمر طويل للبطارية وسرعة فائقة في الشحن، حيث يقدم الهاتف Find N3 أفضل مستوى في هذه الفئة من الهواتف من خلال أفضل أداء مع أروع تصميم أنيق. أما بالنسبة للهاتف Find N3 Flip،

وأضاف انه يُقدم مجموعة من المميزات التي تظهر لأول مرة في فئة الهواتف القابلة للطي والتي تتضمن أول نظام تصوير رائد ثلاثي الكاميرات وأول عدسة تلي فوتو.

وإضافة إلى الكاميرا المتطورة، الشاشة العامودية المٌبتكرة تدعم التطبيقات من الأطراف الثالثة في هذه السلسلة من الهواتف. هذا بجانب نظام تشغيل ColorOS 13.2 وتصميم رائع وأداء على أعلى المستويات، يعيد الهاتف الجديد تعريف معايير الجودة والرفاهية في الهواتف الذكية القابلة للطي