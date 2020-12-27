«أوبو» تعقد شراكة مع قنوات «إم بي سي» لتقديم نسخة معربة من برنامج ترفيهي

أعلنت شركة أوبو الصينية للهواتف المحمولة عن إبرام شراكة جديدة مع مجموعة قنوات “إم بي سي”، لتقديم البرنامج الترفيهي العالمي “The Masked Singer” بنسخة عربيّة جديدة تحمل اسم “The Masked Singer: إنت مين؟” وذلك لأول مرة في المنطقة.

وقد اختارت الشركة النسخة العربية للبرنامج لتقديم شخصيتها المحبوبة “أولي” (Ollie) للجمهور العربي للمرة الأولى .

وتقوم فكرة برنامج “The Masked Singer: إنت مين؟” الذي تقدمه المذيعة اللبنانية أنابيلا هلال على مبدأ التنافس بين عدد من أبرز المشاهير في العالم العربي، وذلك بتقديم لوحات غنائية راقصة يظهر فيها المشاركون بأزياء تنكريّة تخفي هويتهم الأصلية عن الجمهور.

وبعد كل فقرة أداء للمشاركين، تحاول لجنة التحقيق التي تضم عددا من أشهر الشخصيات الفنيّة العربية، معرفة الشخصيّة الحقيقة التي خلف القناع، سواء كان ذلك من خلال طريقة أداء الأغنية أو من خلال فيديو الأدلّة حول المشترك

وفي كلّ حلقة، يقوم “أولي” (Ollie) خلال الفقرة الأخيرة من البرنامج بالصعود على المسرح وتسليم نتائج التحدّي عبر هاتف أوبو رينو4 الجديد إلى مقدمة البرنامج لكشفها للجمهور.

ويستضيف برنامج The Masked Singer: إنت مين؟ 12 شخصية عربية معروفة للتنافس، فيما ستضم لجنة التحقيق نخبة من مشاهير العالم العربي بمن فيهم الفنان السوري قصي خولي، والفنّانة اللبنانية سيرين عبدالنور، والفنان المصري حسن الرداد، إلى جانب المذيع السعودي الشهير مهند الحمدي.

و قالت إيف هان ، رئيسة العلامة التجارية في أوبو مصر: “نشعر بسعادة غامرة للتعاون مع مجموعة “إم بي سي” من أجل تقديم البرنامج الترفيهي العالمي “The Masked Singer” بنسخة عربيّة جديدة. إن حضورنا في النسخة العربية يوفر فرصة استثنائية تتيح لنا تقديم محتوى مبتكر للجمهور العربي ضمن مستويات جديدة من الأجواء الحماسية الرائعة.

وتابعت : تأتي هذه الخطوة في إطار الإستراتيجية العالمية لشركة “أوبو” الهادفة إلى إطلاق ودعم مبادرات وابتكارات ترتبط وتعزّز ثقافة المجتمع المحلّي، الأمر الذي يتيح لنا مخاطبة كافة شرائح المجتمع في مختلف أنحاء العالم بلغتها الخاصة، لا شك أن الموسيقى جزء أساسي من الثقافة والموروث العربي الأصيل، ونحن على ثقة تامة أن برنامج The Masked Singer: إنت مين؟ سيحصد نجاحاً منقطع النظير في المنطقة، وهذا ما يجعل البرنامج المنصّة المثالية لتعريف الجمهور للمرة الأولى بشخصية “أولي” (Ollie)، الذي يكشف عن نفسه لمحبي علامة أوبو ومستخدمي هواتفها في منطقة الشرق الأوسط.

وتابعت :كان “أولي” (Ollie) قد بدأ بتقديم نفسه للجمهور في مناطق متفرقة من العالم، ونحن واثقون من أن ظهوره اللامع في هذا البرنامج على شاشة “إم بي سي”، سيجعل منه شخصية محبوبة تدخل إلى قلوب المشاهدين والجمهور في جميع أنحاء العالم العربي.

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