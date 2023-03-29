«أوبو» تعقد حملة للتبرع لمستشفى سرطان الأطفال «57357»

زار موظفو “OPPO” مصر مستشفى سرطان الأطفال 57357 للتبرع بالدم والألعاب للمرضى، وتقديم الدعم المادي لهذه المؤسسة المهمة والتي كانت تُعاني من نقص في الدعم خلال هذه المرحلة التي تتسم بالتحديات الكبيرة.

ومنذ افتتاحها في 2007، نجحت مستشفى سرطان الأطفال 57357 في علاج الآلاف من الأطفال بالمجان، ورؤيتها هي علاج كل الأطفال المصريين من السرطان.

ويأتي هذا التبرع وهذه الزيارة كجزء من حملة OPPO مصر في رمضان وهي “خطوة أقرب في رمضان” والتي تهدف إلى نشر الرحمة، المساعدة والحب في كل مكان خلال كل أيام شهر رمضان المبارك.

وبهذه المناسبة قال جايسون شياو رئيس التسويق في OPPO مصر” نسعى في OPPO على الدوام لنشر روح التفاؤل والإلهام في العالم كله من خلال تكنولوجياتنا والموظفين العاملين في الشركة، وتبرعنا لمستشفى 57357 هي خطوة لدعم المجتمع ونداء كل الناس الذي يوجد لديهم نفس الرؤية لإحداث تغيير إيجابي وحقيقي في حياة الناس ونتطلع أن نجعل تلك الأنشطة عادة نقوم بها في كل الأوقات وعلى نحو مستدام”.

وكان وفد من موظفي شركة OPPO مصر قد زار مستشفى 57357، وتبرعوا بالدم والألعاب للأطفال بالمستشفى والمال للإسهام في تقديم العلاج لهم، وإضافة إلي ذلك، قضى موظفو OPPO مصر بعض الوقت مع الأطفال للاستماع لقصصهم ومعرفة أمالهم واحلامهم، وقام فريق عمل OPPO بإخبار الأطفال حول الإمكانيات الكبيرة وغير المحدودة للتكنولوجيات والمستقبل لمساعدتهم على نسيان الألم.

إضافة إلى الدعم الذي قدمناه لمستشفى 57357، ونود أن نستفيد من مكانتنا كأحد العلامات التجارية الموثوق فيها في السوق المصرية لدعوة كل الناس لدعم هذا الصرح الرائع والمؤسسات الأخرى التي تشبهها خلال شهر رمضان الكريم وفي مختلف الأوقات الأخرى خلال العام.

وتلعب تلك المؤسسة دوراً مهما في المجتمع المصري، حيث تقدم خدمات طبية ذات مستوى عالمي لكل من يحتاجها ولا يستطيع تحمل تكاليفها.

ولكن ومع الوضع في الاعتبار المرحلة الراهنة التي تتسم بالتحديات، فقد انخفض على نحو كبير الدخل الذي تحصل عليه المستشفي من التبرعات، ولذلك فإن دورنا كشركة تسعى لصُنع التغيير أن نبذل المزيد من المجهودات حتى تظل المؤسسات مثل 57357 في العمل والنمو لتقديم أفضل مستويات الخدمات الطبية لأكبر عدد من الأطفال المصريين.

ويتوافق الدعم المقدم من OPPO لمستشفى 57357 مع شعار الشركة وهو “الإلهام من أجل المستقبل”، حيث يشردنا شعارنا في كافة الأمور بما في ذلك التعامل مع التحديات.

وتسعى OPPO من خلال هذا الشعار، لدعم الناس لفعل الأشياء الصحيحة ومواجهة تحدياتهم، ويسهم هؤلاء الناس في صُنع مستقبل أفضل للجميع وتشجيع الانسانية لمواجهة كل الصعوبات بتفاؤل.

وتلتزم OPPO بالإسهام في المجتمع بشكل مستدام مع المزيد من المشاركة في العديد من المبادرات خلال المرحلة القادمة لتؤكد التزام شركة OPPO بالسوق المصري ونقل أحدث التكنولوجيات المُبتكرة ليستفيد منها العملاء في مصر.

قام موظفو OPPO مصر بزيارة مستشفى سرطان الأطفال 57357 للتبرع بالدم والألعاب للمرضى، وتقديم الدعم المادي لهذه المؤسسة الهامة والتي كانت تُعاني من نقص في الدعم خلال هذه المرحلة التي تتسم بالتحديات الكبيرة.

ومنذ افتتاحها في 2007، نجحت مستشفى سرطان الأطفال 57357 في علاج الآلاف من الأطفال بالمجان، ورؤيتها هي علاج كل الأطفال المصريين من السرطان.

ويأتي هذا التبرع وهذه الزيارة كجزء من حملة OPPO مصر في رمضان وهي “خطوة أقرب في رمضان” والتي تهدف إلى نشر الرحمة، المساعدة والحب في كل مكان خلال كل أيام شهر رمضان المبارك.

وبهذه المناسبة قال جايسون شياو رئيس التسويق في OPPO مصر” نسعى في OPPO على الدوام لنشر روح التفاؤل والالهام في العالم كله من خلال تكنولوجياتنا والموظفين العاملين في الشركة، وتبرعنا لمستشفى 57357 هي خطوة لدعم المجتمع ونداء كل الناس الذي يوجد لديهم نفس الرؤية لإحداث تغيير إيجابي وحقيقي في حياة الناس ونتطلع أن نجعل تلك الأنشطة عادة نقوم بها في كل الأوقات وعلى نحو مستدام.”

وكان وفد من موظفي شركة OPPO مصر قد زار مستشفى 57357، وتبرعوا بالدم والألعاب للأطفال بالمستشفى والمال للإسهام في تقديم العلاج لهم، وإضافة إلي ذلك، قضى موظفو OPPO مصر بعض الوقت مع الأطفال للاستماع لقصصهم ومعرفة أمالهم واحلامهم، وقام فريق عمل OPPO بإخبار الأطفال حول الإمكانيات الكبيرة والغير محدودة للتكنولوجيات والمستقبل لمساعدتهم على نسيان الألم.

إضافة إلى الدعم الذي قدمناه لمستشفى 57357، ونود أن نستفيد من مكانتنا كأحد العلامات التجارية الموثوق فيها في السوق المصري لدعوة كل الناس لدعم هذا الصرح الرائع والمؤسسات الأخرى التي تشبهها خلال شهر رمضان الكريم وفي مختلف الأوقات الأخرى خلال العام.

وتلعب تلك المؤسسة دورا مهما في المجتمع المصري، حيث تقدم خدمات طبية ذات مستوى عالمي لكل من يحتاجها ولا يستطيع تحمل تكاليفها.

ولكن ومع الوضع في الاعتبار المرحلة الراهنة التي تتسم بالتحديات، فقد انخفض على نحو كبير الدخل الذي تحصل عليه المستشفي من التبرعات، ولذلك فإن دورنا كشركة تسعى لصُنع التغيير أن نبذل المزيد من المجهودات حتى تظل المؤسسات مثل 57357 في العمل والنمو لتقديم أفضل مستويات الخدمات الطبية لأكبر عدد من الأطفال المصريين.

ويتوافق الدعم المقدم من OPPO لمستشفى 57357 مع شعار الشركة وهو “الإلهام من أجل المستقبل”، حيث يشردنا شعارنا في كافة الأمور بما في ذلك التعامل مع التحديات.