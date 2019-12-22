أوبو تعدل أسعار هواتفها للمرة الثالثة فى ديسمبر

عدلت شركة أوبو الصينية للهواتف المحمولة اليوم الأحد أسعار هواتفها الذكية للمرة الثالثة على التوالي خلال ديسمبر الحالى.

وبحسب قائمة أحدث القوائم الصادرة اليوم، خفضت أوبو سعر بيع هاتفها A5 2020 برامات 3 جيجابايت وذاكرة داخلية 64 جيجابايت من 3290 جنيها يوم 16 ديسمبر إلى 2990 فى 22 من الشهر ذاته بفارق 300 جنيه.

كما خفضت أيضا سعر نفس الهاتف رامات 4 جيجا وذاكرة 128 جيجابايت بنحو 300 جنيه ليصل سعره إلى 3690 جنيها بدلا من 3990.

وتراجع أيضا سعر هاتف رينو 2 الجديد الذى أطلقته الشركة منذ أسابيع برامات 8 جيجا وذاكرة 256 جيجا من 9590 جنيها إلى 8490 بفارق 1100 جنيه. قائمة أسعار هواتف أوبو الصينية

يشار إلى أن ” أوبو ” احتلت المركز الثاني محليا فى مبيعات الهواتف الذكية خلال سبتمبر الماضى، بحصة سوقية بلغت %19.1 وفق إحصائيات شركة الأبحاث التسويقية “gfk”.