أوبو تطلق هاتف Find X3 Pro في الصين

أطلقت OPPO للهواتف الذكية اليوم أحدث هواتفها الذكية في الصين، Find X3 Pro ،Find X3 Pro هو أول هاتف أندرويد في العالم يلتقط ويعالج ويعرض صورة المليار لون، بفضل نظام OPPO لإدارة الألوان كامل المسار.

وقال لي ليو، رئيس قطاع التسويق العالمي، والرئيس التنفيذي للتسويق في منطقة الصين بشركة OPPO: “على مدى السنوات العشر الماضية.

حددت OPPO الاتجاهات، ووضعت معايير قياسية وتجاوزت معايير الصناعة من خلال هواتفها الذكية Find X Series.

ويعمل المصممون والمهندسون في OPPO على التقنيات الأكثر ابتكارًا وعلى أحدث تصميمات للمنتجات في كل منتج من منتجاتنا.

وأضاف : نحن نسعي دائما إلى تمكين مستخدمينا لتصبح لديهم القدرة على استكشاف وتحقيق المزيد، ويجسد Find X3 Pro هذه الروح بجماليات مذهلة وتجربة مستخدم تتمحور حول الإنسان”.

كما صرح أليكس كاتوزيان، نائب الرئيس الأول ورئيس قسم الأجهزة المحمولة والبنية التحتية، فيQualcomm Technologies, Inc: ” تشترك Qualcomm Technologies وOPPO في رؤية طويلة الأجل لتقديم أفضل تجارب الأجهزة المحمولة في فئتها للمستهلكين، وقد تم تصميم Find X3 Pro للقيام بذلك”.