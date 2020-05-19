«أوبو» تطلق سلسلة هواتف رينو 3 الجديدة.. 31 مايو

أعلنت شركة أوبو الصينية للهواتف المحمولة عن خطتها لإطلاق سلسلة هواتف Reno 3 الجديدة، بالإضافة إلى سماعات الأذن OPPO Enco W31 فى حفل يعرض أونلاين مباشرة فى مصر 31 مايو.

وتأتى سلسلة Reno3 پأول كاميرا مزدوجة فى العالم بتصميم Punch-hole وقوة ٤٤ ميجابكسل+٢ ميجابكسل على شاشة OLED

الكاميرا الرئيسية بقوة ٤٤ ميجابكسل تقدم صور سيلفى عالية الوضوح بتفاصيل دقيقة مثل قوام البشرة والنقوش الصغيرة.

ومنذ إطلاق كاميرات التكبير المزدوجة بقوة تكبير5x من OPPO في ملتقى MWC2017، أنجزت الشركة ثلاثة تكرارات وتمكنت من إدماجها في جسم هاتف نحيف وتقديمها للمستخدمين حول العالم.

Reno3 Pro معد بكاميرا تكبير رباعية قوة ٦٤ ميجابكسل، لتصبح شديدة المرونة وتستطيع الاستجابة لمختلف متطلبات وسيناريوهات التصوير، هذه الكاميرا الرئيسية فائقة الوضوح تسمح للصور بأن تتمتع بنطاق تكبير واسع، لتضم المزيد من التفاصيل الواضحة.

تم تحسين “وضع الظلام الشديد Ultra Dark Mode” المدعوم بتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي بشكل ملحوظ عن سلسلة Reno 2، لتصبح الصور التي يتم التقاطها في الإضاءة الخافتة أكثر سهولة، ولتمكين الجميع من أخذ صور ليلية واضحة لأشياء قد لا تظهر للعين المجردة. السيناريوهات المعتادة تم تحديثها بناءً على ملاحظات عملاء OPPO.

Reno3 Pro سوف يقدم صورة فائقة الوضوح بجودة ١٠٨ ميجابكسل، إلى جانب الكاميرا الرئيسية فائقة الوضوح بقوة ٦٤ ميجابكسل، ليصبح Reno3 Pro هو الرائد في استخدام البرامج المتقدمة لتحسين جودة الصورة. نظام الصورة فائقة الوضوح بجودة ١٠٨ ميجابكسل في Reno3 Pro سوف تظهر كل الصور التي تلتقطها بأقصى درجات النقاء وأعلى جودة. ومع التحسينات المدخلة على النطاق الديناميكي، سوف تظهر هذه التفاصيل بأفضل ما يمكن على شاشتك.

بالإضافة إلى ذلك، فإن سماعات OPPO Enco W31 المزودة بتقنية البلوتوث المزدوجة ذات التمرير المنخفض، تلك التقنية الرائدة في الصناعة، فهي سريعة ومستقرة مثل الأسلاك. كما أنها تعتمد مكبرات صوت فائقة الديناميكية لمنح المستخدمين جودة صوت ممتعة وضوضاء مكالمات أقل لجعل الاتصال واضحًا للمستخدمين.