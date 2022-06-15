أوبو تطلق الاصدار الرابع من مشروع «Renovators» لدعم الفنانين الناشئين

أطلقت شركة أوبو الإصدار الرابع من مشروع Renovators Emerging Artists، والذي يدعو العاملين في قطاع الابتكارات والأعمال الخلاقة، بالإضافة للطلبة والأستاذة في الجامعات والمعاهد حول العالم لتقديم أعمالهم الفنية متعددة التخصصات والتي تُظهر الدمج بين الفنون والتكنولوجيا، ويُركز مشروع Renovators Emerging Artists على مقترح القيمة الجديد للعلامة التجارية وهو ” الإلهام من أجل المستقبل

. وبعد ثلاثة سنوات من إقامة هذا الحدث الهام، أقامت OPPO العديد من الشراكات مع عدد من أهم الكليات والجامعات في مجالات تتضمن الفنون والتصاميم في أكثر 230 مدينة في أكثر من 40 دولة حول العالم. وشارك حتى اليوم أكثر من 10 آلاف فنان في البرنامج وتم تطوير العديد من المشروعات المتميزة بدعم من شركة OPPP.

وقال ويليام ليو، نائب الرئيس ورئيس التسويق العالمي في OPPO والمؤسس لبرنامج Renovators “نهدف من خلال برنامج Renovators لبناء منصة عالمية للأعمال الفنية ذات الطابع المستقبلي والتصميمات العصرية المميزة، ونود أن نشجع الموهوبين الشباب على الاشتراك في العملية الخلاقة للدمج بين التكنولوجيات والفنون، مما يسهم في بناء عالم أفضل من خلال القوة التي تقدمها الابتكارات.” توجد فئتان للبرنامج تحت عنوان “الابتكار من أجل المستقبل” “وابتكارات العلامة التجارية”، ويسعى البرنامج للحصول على أعمال تُعبر عن الدمج بين الفنون والتكنولوجيات يستمر برنامج Renovators 2022 في التركيز على مفهوم “الفن + التكنولوجيا” من خلال دعوة الفنانين من حول العالم لتقديم أعمالهم تحت فئتين أساسيتين وهما الابتكار من أجل المستقبل والابتكار في العلامات التجارية، ويتم تقييم الأعمال المقدمة عن طريق لجنة تحكيم تضم مؤسس البرنامج، ونائب عميد مدرسة إنترميديا للفنون بأكاديمية الصين للفنون والفنان الشهير داجون ياو، والمصمم الرائع في مجال الرسوم المتحركة والفن المعاصر والمنتج جيربن سكريمر، والفنان المستقل والأستاذ الزائر بجامعة كيوتو للفنون بطوكيو، تاكشيرو كانيشيما.

. ويحصل المشاركون على الفرصة للفوز بالعديد من الجوائز والمنتجات التي تقدر بأكثر من 100 ألف يوان، بالإضافة إلى فرصة عرض أعمالهم الفنية في منصات دولية مثل مهرجان لندن للتصاميم و كذلك OPPO INNO Day للابتكارات الجديدة.

ويحصل المشاركون المميزون علاوة على ذلك على إمكاني إقامة شراكات والحصول على فرص عمل في شركة OPPO .