أوبو تطرح هاتفها الذكى الجديد F5 محليًّا‎

المال– خاص تعتزم شركة أوبو الصينية للهواتف المحمولة إطلاق هاتفها الذكى الجديد "F5" بالسوق المحلية قريبًا.وقال آندي شي، مدير العلامة التجارية بشركة OPPO، "إن طرح الهاتف الجديد يأتي احتفالًا بتحقيق شركة OPPO المركز الرابع عالميًّا من حيث حجم مبيعات الهواتف الذكية، كما أن الشركة دا

المال– خاص





تعتزم شركة أوبو الصينية للهواتف المحمولة إطلاق هاتفها الذكى الجديد “F5” بالسوق المحلية قريبًا.

وقال آندي شي، مدير العلامة التجارية بشركة OPPO، “إن طرح الهاتف الجديد يأتي احتفالًا بتحقيق شركة OPPO المركز الرابع عالميًّا من حيث حجم مبيعات الهواتف الذكية، كما أن الشركة دائمًا تسعى لتوفير هواتف ذكية بمميزات عالية الجودة لتناسب رغبات المستخدمين، لذلك قررنا جلب المزيد من الهواتف التي توفر المميزات الاحترافية”.

وأوضح شى، فى بيان صحفى، اليوم، أن الهاتف يدعم خاصية جديدة في مجال تصوير هواتف المحمول، وهي “AI Beauty Recognition Technology” وهي تكنولوجيا تستخدم الذكاء الاصطناعي في إضافة المؤثرات على صور السيلفي التي تقوم بتعرف كاميرا المحمول ذاتيًّا على لون البشرة وتحديد الجنس والعمر وتباين الإضاءة في الصورة.