أوبو تطرح هاتفها الذكى الجديد A83



المال – خاص

أطلقت شركة أوبو الصينية للهواتف الذكية، هاتفها الأحدث في سلسلة “A”، تحت اسم “A83”، بالسوق المصرية.

يأتي الهاتف بشاشة كبيرة بحجم 5.7 بوصة وذاكرة وصول عشوائية 3 جيجابايت ومساحة تخزين داخلية 32 جيجابايت، بالإضافة إلي أنه يدعم خاصية الذكاء الاصطناعي متوفر باللونين الذهبي والأسود بسعر 3990 جنيها.

وقال آندي شي، مدير العلامة التجارية بشركة OPPO: “نجحت السلسلة F والسلسلة A للهواتف الذكية في تحقيق شعبية كبيرة بين جميع الفئات وخاصة فئة الشباب في السوق المصرية، وذلك لإننا اكتشفنا احتياجات عملائنا، فقمنا بتطوير منتجاتنا وخاصة الكاميرا التي تتيح للجميع تجربة سيلفي فريدة، حيث إنها تقوم بالتقاط صورة أقرب للحقيقة مما يبدو عليه الأشخاص بعيدًا عن المحسنات والتعديلات المبالغ فيها، فإن إستراتيجيتنا الحالية ترتكز على التقاط صور سيلفي واقعية تحت شعار “Capture the Real You”.

ويأتي هاتف “A83” بكاميرا أمامية التي تبلغ دقتها 8 ميجابيكسل وكاميرا خلفية 13 ميجابيكسيل، لتجربة صور سيلفي أفضل.

كما يدعم الهاتف خاصية الذكاء الاصطناعي “A.I. Beauty Recognition Technology” وهي خاصية ثورية تركز عليها إستراتيجية OPPO حاليًا، حيث يمكن للكاميرا الآن التعرف ذاتيًا على التباين في لون البشرة والعمر والجنس في الصورة لتقوم بإضافة تحسينات و”تجميل” أوتوماتيكي على المحتوى، وهي تعديلات أقرب للحقيقة، حيث تقوم هذه الخاصية بعمل مسح لأكثر من 200 نقطة للتعرف على الوجه، ثم تقوم بمقارنة الخصائص مع ما لديها من قاعدة بيانات عالمية للقطات الوجوه المختلفة لتعلم ملامح الوجه والأشكال والهياكل أوتوماتيكيًا وإضافة التعديلات اللازمة والملاءمة التي تبدو طبيعية، هذا بالإضافة إلى تخزين وحفظ ملامح وخصائص الوجوه الملتقطة لإضافة التعديلات اللازمة بسهولة.

كما يدعم هاتف A83”” شاشة بحجم 5.7 بوصة عالية الدقة 1440 X 720، بنسبة امتداد 18:9 وهي الإضافة الأولى من نوعها بالنسبة لحجم شاشات السلسلة A، لذلك فإن الموبايل يدعم تجربة مشاهدة مميزة سواء للصور أو لمشاهدة الفيديو أو للألعاب، بالإضافة إلي أن الهاتف مزود بإمكانية فتح قفل الهاتف عن طريق قراءة ملامح الوجه، باستخدام تقنية الذكاء الاصطناعي.

ويتمتع الهاتف ببطارية بقدرة 3180 ميللي أمبير التي من الممكن أن تصمد لساعات من العمل المتواصل، كما أنه مزود بنظام تشغيل Color OS 3.2 الجديد الذي يمنح المستخدم تجربة أكثر سلاسة وسرعة مناسبة لاستخدام الشباب، هذا إلى جانب تمتع الهاتف بسرعة نقل الملفات من خلال خاصية O-share التي تكون أسرع بمعدل 100 مرة من تقنية البلوتوث، حيث ستمكن المستخدم من نقل 7 صور بين هاتفي OPPO في أقل من ثانية واحدة، بالإضافة إلي أن الهاتف يأتي بثلاث فتحات للبطاقات، اثنان منهما لبطاقات الـ Nano SIM والأخرى لبطاقة microSD، وذلك لزيادة المساحة الداخلية إلي256 جيجابايت.