«أوبو» تطرح هاتفها الجديد A94 في مصر

أعلنت شركة أوبو الصينية للهواتف المحمولة عن إطلاق هاتف OPPO A94 في مصر بداية من أمس الإثنين 4 مايو الجاري.

وقالت إيف هان رئيسة العلامة التجارية في OPPO مصر، إن سلسلة A مشهورة بين مطلقي الصيحات كهواتف مصممة خصيصاً لتحسين حبهم للحياة الاجتماعية وطموحاتهم في الدراسة والعمل، كما أنها في نفس الوقت تعكس اختياراتهم الشخصية، إضافة إلى ذلك، فإنها تخرج الطاقة الإبداعية الكامنة داخل مستخدميها مع ميزات التقاط الفيديو الجديدة التي تضع قدرات إنتاج الفيديوهات المبتكرة بين أيديهم.

وأضافت أن OPPO A94هو نتاج آراء المستخدمين والأبحاث المستفيضة التي تم إجراؤها على أحدث تكنولوجيا يتم توظيفها في OPPO A94، في الحقيقة هذا الهاتف يفي بالمعايير التي ينتظرها مستخدمينا من سلسلة هواتف A الذكية، والتي لا تكتفي في هذا الجيل بالتقاط المناسبات واللحظات الهامة من عدة زوايا فحسب، ولكن أيضاً بقدرة بطارية أعلى وشاحن سريع VOOC Flash Charge 4.0 بقوة 30 واط الذي يضمن بقاء هاتف OPPO A94 رفيقاً رائعاً لحياتك طوال الوقت، ومع الطلب المتزايد من عملائنا، نحن في غاية الحماس لوضع OPPO A94 في أيدي عملاءنا المحليين.