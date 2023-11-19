«أوبو» تستحوذ على 21% من مبيعات الهواتف الذكية في مصر

قالت رغدة عامر ، مديرة العلاقات العامة والاتصالات فى شركة أوبو مصر، إن شركتها بدأت فى تنفيذ استراتيجية خلال السنوات الماضية تعرف بـ Glocal، والتي تشجع العلامات التجارية العالمية أن يصبح لها شركاء في الأسواق المحلية العاملة بها من أجل تقديم أعلي مستوي من الخدمات لعملائها والحرص علي أفضل معايير الجودة.

وأوضحت عامر لـ”المال” أن أوبو العالمية نجحت فى الوصول لأكثر من 550 مليون عميل في أكثر من 60 دولة حول العالم، منوها أن الشركة جاءت فى المرتبة الثانية ضمن قائمة أكثر العلامات التجارية مبيعا فى سوق الهواتف الذكية بمصر خلال الربع الثاني من العام الجاري بحصة بلغت 21% طبقا لتقرير مؤسسة كاناليس للأبحاث التسويقية، بينما استحوذت علي حصة سوقية تبلغ 10% عالميا لتحتل أكبر رابع شركة مبيعا للهواتف الذكية.

ولفتت إلي أن أوبو تمتلك نظام خدمة عالمي مستقل يضم أكثر من 2500 مركز خدمة عملاء، ويتواجد في أكثر من 60 سوقًا، إضافة إلي 137 منفذ خدمة فى منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، مبينة أن شركتها أطلقت مؤخرا أحدث هواتفها الذكية فى السوق المحلية من سلسلة Reno وهو جهاز Reno10 5G، ومن سلسلة A، الهواتف A98 5G، وA78 وA58 .

فى سياق متصل، إلمحت إلي أن مصر تعد إحدي اهم الأسواق بالنسبة لأوبو، منوهة أنه تم تعيين شركة JIT موزعا رسميا لهواتفها محليا من أجل إتاحة ضمان محلي علي أجهزتها مع تقديم أعلي مستويات خدمات ما بعد البيع من خلال مراكز تابعة للشركة الصينية.

وتابعت : تعمل أوبو علي تسعير كافة منتجاتها بتكلفة مناسبة وتنافسية وتقدم أجهزة ذكية تلبي احتياجات كل العملاء في الفئة الاقتصادية والمتوسطة.

واستطردت: تسعي الشركة إلي تطوير ابتكارات تكنولوجية ومنتجات تمكن المستخدمين حول العالم من التعامل مع تحديات الحياة والاستفادة من كل الفرص المتاحة أمامهم طبقا للشعار “Inspiration Ahead”، أو الإلهام من أجل المستقبل، ففي عام 2023 سجلت أوبو أكثر من 90 ألف براءة اختراع عالميا منها 11 ألف تتعلق بالتصوير ، بينما حصلت علي 46 ألف براءة منها علي ترخيص.

وطبقاً للمنظمة العالمية للملكية الفكرية، WIPO، صُنفت OPPO ضمن أكثر ستة مؤسسات حول العالم تتقدم للحصول على براءات اختراع في 2022.