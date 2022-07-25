«أوبو» تدرس إنتاج المحمول في مصر

علمت «المال» من مصدر حكومى مطلع أن شركة أوبو للهواتف الصينية تدرس حاليًا إقامة مصنع لإنتاج أجهزة المحمول بالسوق المحلية، فى إطار استراتيجية الحكومة الرامية إلى توطين صناعة الإلكترونيات فى مصر.

وقال المصدر إن ممثلى «أوبو» اجتمعوا مع مسئولى ملف صناعة الإلكترونيات فى وزارة الاتصالات، وأبدوا استعداد الشركة مبدئيًا للشروع فى إجراءات تأسيس مصنع لها بمصر، وذلك بعد الانتهاء من دراسات جدوى المشروع، واختيار أنسب موقع لإنشاء المصنع تمهيدًا للحصول على التراخيص اللازمة.

وأوضح المصدر -الذى رفض ذكر اسمه- أنه من المتوقع أن تصل نسبة المكون المحلى فى هواتف «أوبو» المنتجة بمصر إلى %45 مؤكدًا أن كل أجهزة الدولة- طبقًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى- تسعى جاهدة للعمل على تقديم التسهيلات الكافية، وتقديم مستلزمات الإنتاج بغرض تعميق التصنيع المحلى.

وفى سياق متصل، توقع المصدر أن تشهد الفترة المقبلة إعلان مزيد من العلامات التجارية فى سوق المحمول عن خططها للتصنيع فى مصر، على غرار مصنع «فيفو»، الأمر الذى سيسهم فى خفض أسعار الأجهزة بنسبة قد تصل إلى %10 خلال المرحلة الأولى من عمليات بدء تشغيل خطوط الإنتاج.

يشار إلى أن شركة فيفو الصينية التابعة لمجموعة BBK العالمية التى تضم أيضًا كلًا من العلامتين التجاريتين «ريلمى» و«أوبو» افتتحت مصنعًا لها فى مدينة العاشر من رمضان على مساحة 11 ألف متر مربع، باستثمارات مبدئية تصل إلى 20 مليون دولار، ترتفع إلى 30 مليونًا خلال أول عام، على أن يسهم المصنع فى توفير 1500 فرصة عمل، ويستخدم أحدث التقنيات العالمية فى خطوط إنتاج وأجهزة التركيب السطحى والتجميع والمعايرة والاختبار.

وتراجعت مبيعات الهواتف المحمولة فى مصر خلال أول 5 أشهر من العام الحالى، بنسبة بلغت %20، لتسجل 5 ملايين و478 ألف جهاز، مقابل 6 ملايين و866 ألفًا فى الفترة المقابلة من العام السابق، بحسب تقرير مؤسسة الابحاث التسويقية gfk.

وحصدت «فيفو» الصينية المرتبة السادسة بقائمة الماركات التجارية الأكثر مبيعًا، مستحوذة على %4.6 من إجمالى مبيعات القطاع.