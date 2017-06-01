أوبو تخطر موزعيها بسعر هاتف A37F‎

علمت ” المال ” أن شركة أوبو الصينية للهواتف المحمولة بمصر أخطرت موزعيها اليوم الخميس بسعر بيع هاتفها الذكى ” A37F ” بالسوق المحلية وهو 2890 جنيها.

كما أبلغت الشركة الموزعين فى خطاب رسمى حصلت ” المال ” على نسخة منه بأنه سيتم بيع الجهاز بالجملة للوكلاء المعتمدين بـ 2640 جنيها، على أن يسرى ذلك ابتداء من اليوم الخميس الموافق 1 يونيو.

يذكر أن الشركة أطلقت الجهاز خلال العام الماضى ويزن 136 جراما، ويأتى مزودا بشاشة مقاس 5 بوصة، وكاميرا خلفية 8ميجابيكسل، وأمامية 5 ميجابيكسل، ويعمل بمعالج رباعى النواة 1.5 جيجاهرتز.

كما يحتوى على ذاكرة داخلية تصل إلى 16جيجابايت، و 2 جيجابايت رامات RAM، ويعمل بنظام تشغيل آندرويد لولى بوب 5.1 ، وبطارية 2630 مللى أمبير، وهو متوافر باللونين الذهبى والوردى.