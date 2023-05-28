أوبو تختار البرازيلي «كاكا» سفيرا لعلامتها التجارية في دوري أبطال أوروبا

أعلنت أوبو OPPO، الشركة العاملة في مجال التكنولوجيات الذكية، أن النجم البرازيلي ريكاردو إيزيكسون دوس سانتوس ليتي، والمشهور باسم كاكا، هو السفير العالمي للعلامة التجارية لشراكة OPPO مع دوري أبطال أوروبا UEFA Champions League.

وكان كاكا قد حصل على جائزة أفضل لاعب كرة قدم في العالم من الاتحاد الدولي لكرة القدم، وجائزة الكرة الذهبية، ودوري أبطال أوروبا وكأس العالم والعديد من الجوائز والبطولات الأخرى، ويُعتبر كاكا أحد أهم لاعبي كرة القدم في العالم، وأحد أمهر اللاعبين في جيله في الأندية التي لعب لها وفي المنتخب البرازيلي كذلك.

ويعود كاكا لملعب أتاتورك الأولمبي مرة أخرى وهو المكان الذي شهد ما يُشبه المعجزة في نهائي دوري أبطال أوروبا للعام 2005، وتتطلع OPPO للاحتفال بعودة كاكا ونهائي دوري أبطال أوروبا 2023 لإسطنبول مرة أخرى مع كل عشاق كرة القدم حول العالم

وقال إلفيس تشو، رئيس التسويق الخارجي لشركة OPPO، نفخر بالترحيب بالنجم البرازيلي كاكا كسفير عالمي لعلامتنا التجارية لموسم 2022- 2023 لدوري أبطال أوروبا، ويمنحنا التعاون مع أحداث رياضية كبرى مثل دوري أبطال أوروبا فرصة لا مثيل لها لنشر روح الالهم والابتكار بين كل الجمهور الذي يشاهد البطولة من مختلف أنحاء العالم، ونؤمن أن المعجزات لا تحدث وحدها، ولكنها تتم بفضل الخبرات والمهارات والمثابرة، ومع كاكا صانع المعجزات والشاهد على العديد منها وهو ينضم لفريق OPPO هذا العام، سننجح في التواصل مع عشاق كرة القدم في كل مكان ونشجعهم على الاستمتاع بلحظات تشبه المعجزات خلال مباريات كرة القدم المُفضلة لديهم.

وقال النجم العالمي كاكا، يوجد لدى OPPO نفس الروح الموجودة في قلوب كل الرياضيين حول العالم وهي “الإلهام من أجل المستقبل” لتحقيق النجاحات في مواجهة الشدائد والتحديات، وكواحد من عشاق التكنولوجيات، انا متحمس أن يكون لدي الفرصة للتعاون مع OPPO، وهي شركة رائدة عالمياً في مجال التكنولوجيات الذكية لتقديم المزيد من الحلول المُبتكرة لعشاق كرة القدم وتعزيز تواصلهم وترابطهم لمشاهدة المزيد من المعجزات خلال منافسات هذا العام.

ويقوم سفير العلامة التجارية العالمي لشركة OPPO، النجم البرازيلي كاكا، بزيارة جاكارتا في إندونيسيا يوم 3 يونيو وبكين في الصين يوم 5 يونيو للمشاركة في مجموعة كبيرة من أنشطة OPPO.

وفي النهاية، يقابل كاكا عشاق كرة القدم في نهائي دوري أبطال أوروبا في إسطنبول بتركيا في جناح OPPO في ملعب أتاتورك الأولمبي، ويلتقط كاكا عدداً من الصور باستخدام هواتف OPPO Find N2 Flip و Find X6 Pro. ومع عودة كاكا ونهائي دوري أبطال أوروبا لإسطنبول هذا الصيف، تتطلع OPPO مع العديد من محبي كرة القدم لمباراة استثنائية مع الاحتفال بمولد بطل جديد لدوري أبطال أوروبا.