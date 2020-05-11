«أوبو» تتصدر مبيعات الـ «سمارت فون» بنسبة 25.6%

خلال الربع الأول.. و«سامسونج» وصيفا للشهر الثانى على التوالى

حافظت العلامة الصينية «أوبو» على صدارة مبيعات سوق الهواتف المحمولة فى مصر للشهر الثانى على التوالى، بعد إزاحة منافستها الكورية «سامسونج» من خلال الاستحواذ على حصة سوقية بلغت %25.6 خلال الربع الأول من العام الحالى، مقارنة مع %18.6 بالفترة المقابلة من 2019.

أظهرت إحصاءات تقرير مؤسسة الأبحاث التسويقية «gfk» الذى تنفرد «المال» بنشره، تراجع شركة»سامسونج» للمرتبة الثانية بقائمة الماركات التجارية الأكثر مبيعًا فى سوق الهواتف الذكية المصرية مسجلة حصة سوقية %24.8 نهاية مارس الماضى، مقابل 26.9 % خلال الشهر ذاته من العام السابق .

جاءت «هواوى» فى المرتبة الثالثة بعدما تراجعت حصتها السوقية إلى %12.2 من إجمالى مبيعات الهواتف خلال 3 أشهر الأولى من العام الحالى، مقارنة مع %23.1 فى الفترة نفسها من العام الماضى.

اقتنصت العلامة الصينية «إنفينيكس» المرتبة الرابعة رغم تراجع حصتها السوقية إلى %9.9 خلال الربع الأول من 2020، مقارنة مع %10.9 فى الفترة المقابلة من العام السابق.

بينما حصدت العلامة الصينية «ريلمي» المرتبة الخامسة، وتمكنت من زيادة حصتها السوقية من مبيعات سوق المحمول إلى %8.8 خلال 3 أشهر الأولى من العام الحالى، مقارنة بحصة أقل من %1 خلال نفس الفترة من المقارنة.

احتلت العلامة الصينية «ريدمى» المرتبة السادسة مستحوذة على حصة سوقية %7.9 خلال الفترة المذكورة، فيما استحوذت باقى الماركات التجارية الأخرى على حصة سوقية %10.8 خلال 3 أشهر الأولى من العام الحالى.

نجحت أوبو فى اعتلاء المركز الأول فى القيمة السوقية لعدد الوحدات المباعة من أجهزة المحمول بحصة سوقية بلغت %27.6 خلال 3 أشهر الأولى من العام الحالى.

جاءت «سامسونج» فى المرتبة الثانية مسجلة قيمة سوقية %26.5 خلال تلك الفترة.

حلت «هواوى» فى المرتبة الثالثة بعدما أن اقتنصت قيمة سوقية %10.4 من القيمة الإجمالية لمبيعات الهواتف المحمولة فى السوق المحلية خلال الربع الأول من العام الحالى.

احتفظت «آبل» الأمريكية بالمرتبة الرابعة مسجلة قيمة سوقية %8.8 خلال الربع الماضى.

احتلت «ريلمي» المرتبة الخامسة بعد أن استحوذت على قيمة سوقية %8 من إجمالى مبيعات الهواتف المحمولة خلال تلك الفترة.

ظهرت «ريدمى» فى المرتبة السادسة بقائمة الماركات التجارية الأكثر مبيعًا للهواتف المحمولة مستحوذة على قيمة سوقية %7.7.

فيما استحوذت باقى الماركات التجارية الأخرى على قيمة سوقية 11%، من إجمالى مبيعات الهواتف المحمولة فى السوق المحلية خلال الربع الأول من العام الحالى.