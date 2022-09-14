«أوبو» تبدأ إنتاج الهواتف وإكسسواراتها محليًا خلال النصف الأول من 2023

تعتزم شركة «أوبو» الصينية للإلكترونيات بدء إنتاج أجهزة الهواتف المحمولة وإكسسواراتها فى مصر خلال النصف الأول من 2023.

كانت «أوبو» قد وقعت أمس الثلاثاء مذكرة تفاهم مع «هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات – إيتيدا» لإنشاء مصنع للهاتف المحمول بالسوق المحلية، بطاقة إنتاجية 4.5 مليون وحدة سنويًا، باستثمارات تصل إلى 20 مليون دولار.

قال وزانغ زوشوان، نائب رئيس المبيعات والخدمات الخارجية بشركة «أوبو»، أنها تنتظر تلقى عروض وزارة الاتصالات بشأن قطعة الأرض المخصصة لإنشاء مصنعها الجديد خلال شهر، على أقصى تقدير.

وأوضح «زوشوان» فى تصريحات لـ«المال» أن الشركة الصينية تعتزم البدء فى تصنيع الهواتف المحمولة المنتمية لشريحة “سمارت فون” وإكسسواراتها، على أن يتم طرحها بالسوق خلال العام المقبل، مع إمكانية دراسة خطط التصدير لأسواق أخرى.

فى سياق متصل، أوضح مصدر مسئول فى قطاع الاتصالات، إنه من المرتقب تخصيص قطعة أرض لصالح «أوبو» فى المنطقة الصناعية بالعاشر من رمضان، بهدف إنشاء مصنعها الجديد على مساحة تتراوح من 12 إلى 15 ألف متر مربع تقريبا، موضحا أنه جار الانتهاء من إجراءات التراخيص الخاصة بالمشروع.

وأكد أنه وفقًا للخطط المستهدفة لـ«أوبو» ستصل نسبة المكون المحلى فى أجهزة هواتف العلامة الصينية المقرر إنتاجها خلال الفترة المقبلة إلى %40.

وبحسب تقرير مؤسسة الأبحاث التسويقية «GFK»، استحوذت العلامة الصينية «أوبو» على حصة سوقية %22.2، من إجمالى مبيعات الهواتف المحمولة البالغة نحو 6 ملايين و852 ألف جهاز خلال الشهور السبعة الأولى من العام الحالى.