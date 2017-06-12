اتصالات وتكنولوجيا

أوبو إف 3 وvivo v5 s.. وجهان لعملة واحدة‎

المال – خاصتنشر "المال" اليوم الإثنين، مقارنة بين هاتفى أوبو إف 3 وvivo v5 s من حيث السعر والمواصفات الفنية بالسوق المحلية:
12 يونيو، 2017 12 يونيو، 2017

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المال – خاص

تنشر “المال” اليوم الإثنين، مقارنة بين هاتفى أوبو إف 3 وvivo v5 s من حيث السعر والمواصفات الفنية بالسوق المحلية:

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