اتصالات وتكنولوجيا

أوبو إف 3 وvivo v5 s.. وجهان لعملة واحدة‎

المال – خاصتنشر "المال" اليوم الإثنين، مقارنة بين هاتفى أوبو إف 3 وvivo v5 s من حيث السعر والمواصفات الفنية بالسوق المحلية: