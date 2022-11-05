«أوبن بوك».. تعرف على مواصفات امتحانات الثانوية العامة 2023

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني مواصفات امتحانات الثانوية العامة 2023 .

مواصفات امتحانات الثانوية العامة 2023

وتضمنت مواصفات امتحانات الثانوية العامة 2023 ، أن تكون الامتحانات بنظام الأوبن بوك.

ويمكن للطلاب الاستعانة بكراسة المفاهيم التي أعدتها الوزارة.

وتشمل مواصفات الورقة الامتحانية لطلاب الثانوية العامة 2023 ، نوعين من الأسئلة.

النوع الأول أسئلة اختيار من متعدد MCQ .

النوع الثاني أسئلة مقالية قصيرة بنسبة لن تتعدى 15% وفق طبيعة كل مادة دراسية.

القومي للامتحانات ينتهي من مواصفات الورقة الامتحانية

وقال وزير التربية والتعليم إن المركز القومي للامتحانات قام بإعداد مواصفات الورقة الامتحانية الثانوية العامة ؛ ليكون الطالب على علم بها.

وأكد وزير التربية والتعليم أن تصحيح امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2022-2023 سيتم إلكترونيًا، ولا عودة للعنصر البشري في التصحيح.

ونوه الوزير بأنه سيتم توافر مراكز تصحيح إلكتروني على مستوى الجمهورية، وفق آلية تضمن الشفافية.

وزير التربية والتعليم: مستويات مرنة لنموذج الإجابة

ولفت إلى أن نموذج الإجابة يشتمل على مستويات مرنة من التقدير Rubrics، لضمان سرعة وموضوعية التصحيح.

وأشار إلي أنه لن يسمح للطالب المقيد الذي لم يحقق نسبة حضور لا تقل عن 85% من عدد أيام الدراسة الفعلية من دخول الامتحانات كطالب منتظم.

وذلك بعد استنزال أيام الغياب بعذر مقبول .

جدير بالذكر أن الدكتور رضا حجازي سبق وأكد عقب توليه حقيبة وزارة التربية والتعليم أنه حرصًا على مصلحة الطلاب، سيتم تشكيل لجنة متخصصة من أساتذة كليات التربية للقياس والتقويم لبحث آلية تقييم الطلاب في المرحلة الثانوية.

ومن ثم اتخاذ الإجراءات اللازمة بناء على تقرير اللجنة لتصب في مصلحة الطالب، ولكي يكون الطالب على دراية بكيفية تقييمه .

وتبدأ امتحانات الثانوية العامة 2023 ، وفقا للخريطة الزمنية للعام الدراسي الحالي اعتبارا من يوم 10 يونيو 2023 .