سيــارات

أوبل كروس لاند وبيجو 3008..التشابه والاختلاف

المال - خاص:تنتمي كل من أوبل كروس وبيجو 3008 لمجموعة السيارات التي تتولى وكالتها في مصر شركة المنصور للسيارات. وتباع السيارتان فئة الـ A/T بنفس السعر. وتوجد بينهما العديد من أوجه الاختلاف والتشابه التي يعرضها الجدول التالي.  المواصفات
3:54 م, الخميس, 19 يوليو 18 3:54 م, الخميس, 19 يوليو 18

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المال – خاص:

تنتمي كل من أوبل كروس وبيجو 3008 لمجموعة السيارات التي تتولى وكالتها في مصر شركة المنصور للسيارات. وتباع السيارتان فئة الـ A/T بنفس السعر. وتوجد بينهما العديد من أوجه الاختلاف والتشابه التي يعرضها الجدول التالي.

 

المواصفات

أوبل كروس لاند A/T

بيجو 2008 A/T

السعر الرسمي

380

380

ناقل الحركة

أتوماتيك

أتوماتيك

النمط

كروس أوفر

كروس أوفر

سعة المحرك

1199

1600

عدد الاسطوانات

4

4

عدد السرعات

6

4

قوة المحرك

110

120

عزم المحرك

205

160

التسارع من 0- 100 (كم/ ساعة)

11.8

9.9

نوع الجر

أمامي

أمامي

عدد المقاعد

5

5

عدد الأبواب

5

5

متوسط استهلاك الوقود (لتر/ 100 كم)

5.4

6.5

سعة خزان الوقود (لتر)

45

50

السرعة القصوى كم/ الساعة

170

165

الوسائد الهوائية للسائق

يوجد

يوجد

الوسائد الهوائية للراكب الأمامي

يوجد

يوجد

كراسي كهربائية

لا يوجد

لا يوجد

نظام الفرامل ABS

يوجد

يوجد

توزيع إلكتروني للفرامل

يوجد

يوجد

برنامج التوازن الإلكتروني

يوجد

يوجد

نظام التنبيه ضد السرقة

لا يوجد

لا يوجد

نظام إيموبليزر ضد السرقة

يوجد

يوجد

جنوط رياضية

يوجد

يوجد

مقاس الجنوط

17

16

فوانيس ضباب أمامية

يوجد

يوجد

فوانيس ضباب خلفية

يوجد

يوجد

مساحات خلفية

يوجد

يوجد

مرايا جانبية كهربائية

يوجد

يوجد

طي المرايات الجانبية كهربائيا

لا يوجد

يوجد

إشارات بالمرايا الجانبية

لا يوجد

يوجد

إضاءة المصابيح زنون

لا يوجد

لا يوجد

مساحات للمصابيح الأمامية

لا يوجد

لا يوجد

مصابيح أمامية حساسة للإضاءة

يوجد

يوجد

تحكم بالمصابيح الأمامية

يوجد

يوجد

إضاءة المصابيح الأمامية LED

يوجد

يوجد

إضاءة المصابيح الخلفية LED

يوجد

يوجد

سبويلر خلفي

يوجد

لا يوجد

النظام الذكى لركن السيارة

يوجد

يوجد

النظام الصوتي

يوجد

 يوجد

مشغل أقرص مدمجة

MP3/DVD

MP3/DVD

مدخل AUX

لا يوجد

يوجد

USB

يوجد

يوجد

بلوتوث

يوجد

يوجد

مساند رأس أمامية وخلفية

يوجد

يوجد

زجاج كهرباء أمامي وخلفي

يوجد

يوجد

تحكم عن بعد في غلق وفتح الأبواب

يوجد

يوجد

التحكم في ارتفاع كرسي السائق

يوجد

لا يوجد

فرش جلد

لا يوجد

لا يوجد

نظام زر تشغيل وإيقاف المحرك

يوجد

لا يوجد

فتحة سقف

لا يوجد

بانوراما

كاميرا خلفية

 يوجد

لا يوجد

كمبيوتر رحلات

يوجد

يوجد

نوع عجلة القيادة

إلكتروني

إلكتروني

عجلة قيادة يمكن التحكم بها

يوجد

يوجد

تحكم في نظام الصوت من عجلة القيادة

يوجد

 يوجد

مثبت سرعة

يوجد

يوجد

عجلة القيادة من الجلد

لا يوجد

لا يوجد

ناقل الحركة من الجلد

لا يوجد

لا يوجد

إمكانية طى ظهر المقاعد الخلفية

يوجد

يوجد

ولاعة

يوجد

يوجد

طفاية سجائر متحركة

يوجد

يوجد



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