سيــارات

أوبل كروس لاند وبيجو 3008..التشابه والاختلاف

المال - خاص:تنتمي كل من أوبل كروس وبيجو 3008 لمجموعة السيارات التي تتولى وكالتها في مصر شركة المنصور للسيارات. وتباع السيارتان فئة الـ A/T بنفس السعر. وتوجد بينهما العديد من أوجه الاختلاف والتشابه التي يعرضها الجدول التالي. المواصفات