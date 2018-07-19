أوبل كروس لاند وبيجو 3008..التشابه والاختلاف

المال – خاص:
تنتمي كل من أوبل كروس وبيجو 3008 لمجموعة السيارات التي تتولى وكالتها في مصر شركة المنصور للسيارات. وتباع السيارتان فئة الـ A/T بنفس السعر. وتوجد بينهما العديد من أوجه الاختلاف والتشابه التي يعرضها الجدول التالي.
المواصفات
أوبل كروس لاند A/T
بيجو 2008 A/T
السعر الرسمي
380
380
ناقل الحركة
أتوماتيك
أتوماتيك
النمط
كروس أوفر
كروس أوفر
سعة المحرك
1199
1600
عدد الاسطوانات
4
4
عدد السرعات
6
4
قوة المحرك
110
120
عزم المحرك
205
160
التسارع من 0- 100 (كم/ ساعة)
11.8
9.9
نوع الجر
أمامي
أمامي
عدد المقاعد
5
5
عدد الأبواب
5
5
متوسط استهلاك الوقود (لتر/ 100 كم)
5.4
6.5
سعة خزان الوقود (لتر)
45
50
السرعة القصوى كم/ الساعة
170
165
الوسائد الهوائية للسائق
يوجد
يوجد
الوسائد الهوائية للراكب الأمامي
يوجد
يوجد
كراسي كهربائية
لا يوجد
لا يوجد
نظام الفرامل ABS
يوجد
يوجد
توزيع إلكتروني للفرامل
يوجد
يوجد
برنامج التوازن الإلكتروني
يوجد
يوجد
نظام التنبيه ضد السرقة
لا يوجد
لا يوجد
نظام إيموبليزر ضد السرقة
يوجد
يوجد
جنوط رياضية
يوجد
يوجد
مقاس الجنوط
17
16
فوانيس ضباب أمامية
يوجد
يوجد
فوانيس ضباب خلفية
يوجد
يوجد
مساحات خلفية
يوجد
يوجد
مرايا جانبية كهربائية
يوجد
يوجد
طي المرايات الجانبية كهربائيا
لا يوجد
يوجد
إشارات بالمرايا الجانبية
لا يوجد
يوجد
إضاءة المصابيح زنون
لا يوجد
لا يوجد
مساحات للمصابيح الأمامية
لا يوجد
لا يوجد
مصابيح أمامية حساسة للإضاءة
يوجد
يوجد
تحكم بالمصابيح الأمامية
يوجد
يوجد
إضاءة المصابيح الأمامية LED
يوجد
يوجد
إضاءة المصابيح الخلفية LED
يوجد
يوجد
سبويلر خلفي
يوجد
لا يوجد
النظام الذكى لركن السيارة
يوجد
يوجد
النظام الصوتي
يوجد
يوجد
مشغل أقرص مدمجة
MP3/DVD
MP3/DVD
مدخل AUX
لا يوجد
يوجد
USB
يوجد
يوجد
بلوتوث
يوجد
يوجد
مساند رأس أمامية وخلفية
يوجد
يوجد
زجاج كهرباء أمامي وخلفي
يوجد
يوجد
تحكم عن بعد في غلق وفتح الأبواب
يوجد
يوجد
التحكم في ارتفاع كرسي السائق
يوجد
لا يوجد
فرش جلد
لا يوجد
لا يوجد
نظام زر تشغيل وإيقاف المحرك
يوجد
لا يوجد
فتحة سقف
لا يوجد
بانوراما
كاميرا خلفية
يوجد
لا يوجد
كمبيوتر رحلات
يوجد
يوجد
نوع عجلة القيادة
إلكتروني
إلكتروني
عجلة قيادة يمكن التحكم بها
يوجد
يوجد
تحكم في نظام الصوت من عجلة القيادة
يوجد
يوجد
مثبت سرعة
يوجد
يوجد
عجلة القيادة من الجلد
لا يوجد
لا يوجد
ناقل الحركة من الجلد
لا يوجد
لا يوجد
إمكانية طى ظهر المقاعد الخلفية
يوجد
يوجد
ولاعة
يوجد
يوجد
طفاية سجائر متحركة
يوجد
يوجد
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