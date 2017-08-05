أوبل حائرة بين التخفيضات والزيادات

أحمد شوقي في الوقت الذي أعلنت فيه شركة المنصور للسيارات وكيل العلامة الألمانية أوبل عن خصومات على السيارة أوبل أسترا بواقع 10 آلاف جنيه؛ قامت الشركة بإقرار زيادات على أسعار أوبل إنسيجنيا تتراوح بين 5 و10 آلاف جنيه. يقول أحد موزعي السيارات إن شركة المنصور أبلغت شبكة موزعي أوبل بزيادة أسعار الفئة ال

أحمد شوقي

في الوقت الذي أعلنت فيه شركة المنصور للسيارات وكيل العلامة الألمانية أوبل عن خصومات على السيارة أوبل أسترا بواقع 10 آلاف جنيه؛ قامت الشركة بإقرار زيادات على أسعار أوبل إنسيجنيا تتراوح بين 5 و10 آلاف جنيه.

يقول أحد موزعي السيارات إن شركة المنصور أبلغت شبكة موزعي أوبل بزيادة أسعار الفئة الـ”هاي لاين” من أوبل إنسيجنيا بواقع 5 آلاف جنيه ليصل سعرها إلى 504 آلاف جنيه مقابل 499 ألفا سابقًا بزيادة 1%.

وأوضح أن الشركة أقرت أيضًا زيادة على أسعار الفئة الـ”توب لاين” من السيارة بواقع 10 آلاف جنيه ليصل سعرها إلى 579 ألف جنيه مقابل 569 ألفا سابقًا بنسبة ارتفاع 1.7%.

وأشار إلى عدم تحريك سعر الفئة الأولى من السيارة ليستقر سعرها عند 459 ألف جنيه، كما ثبتت الشركة أسعار الطرازات الأخرى؛ بخلاف أوبل أسترا الذي شهد تخفيضات بواقع 10 آلاف جنيه؛ لتتراوح أسعارها حاليًا بين 315 و355 ألف جنيه مقابل 325 و365 ألفا سابقًا للفئتين هاي لاين وتوب لاين.

ويوضح الجدول التالي التطور بأسعار أوبل بين يوليو وأغسطس.





مسلسل السيارة الفئة السعر السابق (يوليو 2017) بالألف جنيه السعر الحالي (أغسطس 2017) بالألف جنيه التغير في السعر بالألف جنيه معدل التغير % 1 أسترا هاي لاين 325 315 -10 -3.1 توب لاين 365 355 -10 -2.7 2 أوبل ادم 349 349 0 0 3 إنسيجنيا ايليجانس 459 459 0 0 هاي لاين 499 504 5 1 توب لاين 569 579 10 1.7 4 كورسا FL BL 265 265 0 0 إنجوي 295 295 0 0 5 كاسكادا CC 629 629 0 0 6 موكا هاي لاين 369 369 0 0 توب لاين 409 409 0 0 7 ميريفا فول أوبشن 319 319 0 0 هاي لاين 349 349 0 0



