أوبل تدفع مبيعات بيجو– ستروين للنمو 44.2% بالربع الأول

شريف عيسى قال تحالف بيجو- ستروين PSA الفرنسى إن استحواذه على علامة أوبل الأمريكية أسهم فى زيادة مبيعات المجموعة 44.2% فى الربع الأول، بإجمالى 1.05 مليون سيارة. وتوقّع كارلوس تافاريس، الرئيس التنفيذى لمجموعة PSA، أن تتجاوز مبيعات بيجو ستروين حاجز 4 ملايين سيارة بنهاية العام الحالى.

شريف عيسى





قال تحالف بيجو- ستروين PSA الفرنسى إن استحواذه على علامة أوبل الأمريكية أسهم فى زيادة مبيعات المجموعة 44.2% فى الربع الأول، بإجمالى 1.05 مليون سيارة.

وتوقّع كارلوس تافاريس، الرئيس التنفيذى لمجموعة PSA، أن تتجاوز مبيعات بيجو ستروين حاجز 4 ملايين سيارة بنهاية العام الحالى.

ويعد تحالف بيجو– سيتروين ثانى أكبر مصنع للسيارات فى أوربا بعد فولكس فاجن جروب، بعد تمكنها من شراء الفرع الأوروبى لشركة جنرال موتورز الأمريكية فى مارس من العام الماضى بقيمة 2.3 مليار دولار.

وقالت بيجو– ستروين إن إيراداتها قفزت خلال الربع الأول من العام الحالى بنسبة 42.1%، بإجمالى 18.2 مليار يورو “22.2 مليار دولار”.

وتمكنت العلامة الفرنسية بيجو من تحقيق نمو فى أداء مبيعاتها 7% خلال الربع الأول من العام بإجمالى 509 آلاف، و491 سيارة، مقابل 476 ألفًا، و107 وحدات خلال الفترة نفسها من العام الماضى.

فيما تمكنت ستروين من زيادة معدلات البيع لطرازاتها على مدار تلك الفترة بـ6.4%، بإجمالى 254 ألفًا، و768 وحدة، مقارنة بـ239 ألفًا، و374 سيارة تم بيعها خلال 2017.

أما DS فتراجع مؤشر بيعها خلال تلك الفترة بـ6.7%، بإجمالى 13 ألف سيارة، مقارنه بالعام الماضى، والتى تمكنت فيه العلامة التجارية من بيع 13 ألفًا، و943 سيارة.

أما “أوبل” أو”فوكسهول”، فتمكنت من بيع 274 ألفًا، و679 سيارة على مدار الفترة من يناير وحتى فبراير من العام الحالى.

وباستثناء امتلاك “أوبل” “فوكسهول” مارس الماضى، شهدت “بيجو” و”ستروين” و”DS” زيادة بعدد السيارات المبيعة على الساحة العالمية خلال الربع الأول بـ6.6%، بإجمالى 777 ألفًا، و268 سيارة، مقابل 729 ألفًا، و424 سيارة خلال العام الماضى.