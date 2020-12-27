«أوبل» بالمركز الثانى فى «العلامات الأوروبية»

وفقًا للبيانات الصادرة عن الإدارة العامة للمرور

جاءت «رينو» الفرنسية فى صدارة قائمة العلامات الأوروبية الأكثر ترخيصًا لسيارات الركوب «الملاكى» فى السوق المحلية بواقع 1946 وحدة، خلال شهر نوفمبر الماضى، وفقًا للبيانات الصادرة عن الإدارة العامة للمرور، بينما صعدت «أوبل» للمرتبة الثانية مسجلة 1396 وحدة خلال تلك الفترة، تلها «فيات» فى ثالثة بإجمالى 1328.

‎وجاءت «مرسيدس» فى المرتبة الرابعة بعد تمكنها من ترخيص 988 سيارة، أعقبتها «بيجو» فى المركز الخامس بواقع 846 سيارة، خلال تلك الفترة.

‎وتراجعت «ستروين» للمرتبة السادسة بقائمة العلامات الأوروبية المرخصة فى قطاع سيارات الركوب فى السوق المحلية مسجلة 648 مركبة، تلتها «سكودا» فى المركز السابع مسجلة 626 وحدة.

‎وحلت «سيات» فى المرتبة الثامنة فى عدد السيارات الأوروبية المرخصة فى مصر بنحو 507 وحدات خلال شهر نوفمبر الماضى، تلتها «بى إم دابليو» فى المركز التاسع مسجلة 329 وحدة.

‎وحافظت العلامة التجارية «لادا» على تمركزها فى المرتبة العاشرة بإجمالى ترخيص 234 سيارة، أعقبتها «فولكس فاجن» فى المركز الحادى عشر بنحو 213 سيارة.

واحتلت «أودي» المرتبة الثانية عشرة بقائمة أكثر الماركات الأوروبية المرخصة للسيارات فى مصر بنحو 140 مركبة، تبعتها «فولفو» فى المركز الثالث عشر مسجلة 74 وحدة، خلال الفترة المذكورة.

‎وتمركزت «رينج روفر» فى المرتبة الرابعة عشر بإجمالى ترخيص 68 سيارة، تبعتها «بورش» فى المركز الخامس عشر بواقع 33 سيارة.

‎صعدت «مينى كوبر» للمرتبة السادسة عشر بقائمة الماركات الأوروبية المرخصة فى قطاع سيارات الركوب بإجمالى 22 مركبة، تلتها «ألفا روميو» فى المركز السابع عشر بنحو 15 وحدة.

‎وحلت العلامة الأوروبية «لاندروفر» فى المرتبة الثامنة عشر بإجمالى ترخيص 7 سيارات فى السوق المحلية.

وجاءت «بنتلى» و«فيرارى» فى المرتبة التاسعة عشر بواقع سيارتين فقط لكل منهما خلال شهر نوفمبر الماضى.

«إم جي» تتربع على عرش الماركات الصينية

‎تصدرت «إم جي» قوائم ترخيص السيارات صينية المنشأ فى وحدات المرور المختلفة مسجلة 1549 وحدة، خلال شهر نوفمبر الماضى.

‎وحافظت «شيري» على المرتبة الثانية فى عدد السيارات الصينية المرخصة فى السوق المحلية بنحو 1260 مركبة خلال تلك الفترة.

‎وجاءت العلامة الصينية «بى واى دى» فى المرتبة الثالثة بواقع 433 مركبة، أعقبتها «دونج فينج/ إيجل» فى المركز الرابع بنحو 129 سيارة.

‎صعدت «شانجي» المرتبة الخامسة بقائمة أكثر العلامات الصينية المرخصة فى قطاع سيارات الركوب «الملاكى» مسجلة 94 مركبة خلال الشهر ذاته، أعقبتها «جلوري» فى المركز السادس بواقع 65 وحدة.

‎وتراجعت «جاك» للمرتبة السابعة فى عدد السيارات الصينية المرخصة فى السوق المحلية بإجمالى 53 وحدة، أعقبتها «شنراي» فى المركز الثامن بنحو 28 مركبة خلال شهر نوفمبر الماضى.

‎وظهرت العلامة التجارية «جيتور» فى المرتبة التاسعة بقائمة الماركات الصينية الأكثر ترخيصًا للسيارات مسجلة 25 سيارة، تلتها “ساوايست” فى المركز العاشرة بإجمالى 19 مركبة خلال تلك الفترة. ‎وحلت العلامة التجارية «جيلي» فى المرتبة الحادية عشر بقائمة أكثر الماركات الصينية المرخصة فى السوق المحلية بواقع 5 سيارات فقط خلال شهر نوفمبر الماضى