سيــارات

أوبل إنسيجنيا وفورد فيوجن.. سعر واحد واختلافات فنية محدودة

أحمد شوقي: تتشابه السيارتان أوبل إنسيجنيا Elegance  و فورد فيوجن  Trend  من حيث سعر البيع الرسمي في السوق المحلية إذ يبلغ 480 ألف جنيه للسيارتين، كما أظهرت المقارنة بين المواصفات الفنية للسيارتين تقاربا كبيرا بينهما. ويوضح الجدول التالي أوجه الاختلاف والتشابه بين السيارتين:
14 نوفمبر، 2017 14 نوفمبر، 2017

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أحمد شوقي:

تتشابه السيارتان أوبل إنسيجنيا Elegance  و فورد فيوجن  Trend  من حيث سعر البيع الرسمي في السوق المحلية إذ يبلغ 480 ألف جنيه للسيارتين، كما أظهرت المقارنة بين المواصفات الفنية للسيارتين تقاربا كبيرا بينهما.

ويوضح الجدول التالي أوجه الاختلاف والتشابه بين السيارتين:

المواصفات

أوبل إنسيجنيا   Elegance

فورد فيوجن   Trend

الوكيل

المنصور للسيارات

أوتو جميل

السعر الرسمي بالألف جنيه

480

480

سعة المحرك

1600

1500

ناقل الحركة

أوتوماتيك

أوتوماتيك

عدد السرعات

6

6

النمط

سيدان

سيدان

عدد الاسطوانات

4

4

العزم الأقصى

260

240

قوة المحرك

170

127

نوع الجر

أمامي

أمامي

عدد المقاعد

5

5

عدد الأبواب

4

4

السرعة القصوى

210

213

الوسائد الهوائية للسائق

يوجد

يوجد

الوسائد الهوائية للراكب الأمامي

يوجد

يوجد

كراسي كهربائية

لا يوجد

لا يوجد

نظام الفرامل ABS

يوجد

يوجد

توزيع إلكتروني للفرامل EBD

يوجد

يوجد

برنامج التوازن الإلكتروني ESP

يوجد

يوجد

نظام تنبيه ضد السرقة

لا يوجد

لا يوجد

نظام إيموبليزر ضد السرقة

يوجد

يوجد

جنوط رياضية

يوجد

يوجد

مقاس الجنوط

18

16

فوانيس ضباب أمامية

يوجد

يوجد

فوانيس ضباب خلفية

 يوجد

يوجد

مساحات خلفية

لا يوجد

لا يوجد

مرايات جانبية كهربائية

يوجد

يوجد

طي المرايا الجانبية كهربائيًا

يوجد

يوجد

إشارات بالمرايا الجانبية

لا يوجد

يوجد

مساحات أمامية حساسة للإضاءة

يوجد

لا يوجد

إضاءة المصابيح الأمامية LED

لا يوجد

يوجد

إضاءة المصابيح الخلفية LED

لا يوجد

يوجد

النظام الذكي لركن السيارة

لا يوجد

يوجد

النظام الصوتي

يوجد

يوجد

مشغل أقراص مدمجة   MP3/DVD

يوجد

يوجد

مدخل AUX

يوجد

يوجد

مدخل USB

يوجد

يوجد

بلوتوث

يوجد

يوجد

مساند رأس أمامية وخلفية

يوجد

يوجد

تحكم عن بعد في غلق وفتح الأبواب

يوجد

يوجد

زجاج كهرباء أمامي وخلفي

يوجد

يوجد

كمبيوتر رحلات

يوجد

يوجد

فرش جلد

لا يوجد

لا يوجد

زر تشغيل وإيقاف المحرك

لا يوجد

يوجد

فتحة سقف

لا يوجد

لا يوجد

فتحة سقف كهربائية

لا يوجد

لا يوجد

كاميرا خلفية

لا يوجد

لا يوجد

نوع عجلة القيادة

إلكتروني

إلكتروني

مثبت سرعة

يوجد

لا يوجد

عجلة القيادة وناقل حركة من الجلد

لا يوجد

يوجد

أماكن تخزين بالأبواب الأمامية والخلفية

يوجد

يوجد

مساحات زجاج خلفية

لا يوجد

لا يوجد

نور بالشنطة الخلفية

يوجد

يوجد

مسند يد أمامي وخلفي

يوجد

يوجد

قفل مركزي للأبواب

يوجد

يوجد

صوت تنبيهي في حالة عدم غلق السيارة

يوجد

يوجد

حامل أكواب أمامي وخلفي

يوجد

يوجد

غطاء للشنطة الخلفية

لا يوجد

لا يوجد

درج تخزين أمامي

يوجد

يوجد

إمكانية طي ظهر المقاعد الخلفية

يوجد

يوجد

مخرج كهرباء

يوجد

يوجد

حزام أمان خلفي

يوجد

يوجد


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