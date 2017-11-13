سيــارات

أوبل إنسيجنيا وفورد فيوجن.. سعر واحد واختلافات فنية محدودة

أحمد شوقي: تتشابه السيارتان أوبل إنسيجنيا Elegance و فورد فيوجن Trend من حيث سعر البيع الرسمي في السوق المحلية إذ يبلغ 480 ألف جنيه للسيارتين، كما أظهرت المقارنة بين المواصفات الفنية للسيارتين تقاربا كبيرا بينهما. ويوضح الجدول التالي أوجه الاختلاف والتشابه بين السيارتين: