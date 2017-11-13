أوبل إنسيجنيا وفورد فيوجن.. سعر واحد واختلافات فنية محدودة

أحمد شوقي:
تتشابه السيارتان أوبل إنسيجنيا Elegance و فورد فيوجن Trend من حيث سعر البيع الرسمي في السوق المحلية إذ يبلغ 480 ألف جنيه للسيارتين، كما أظهرت المقارنة بين المواصفات الفنية للسيارتين تقاربا كبيرا بينهما.
ويوضح الجدول التالي أوجه الاختلاف والتشابه بين السيارتين:
المواصفات
أوبل إنسيجنيا Elegance
فورد فيوجن Trend
الوكيل
المنصور للسيارات
أوتو جميل
السعر الرسمي بالألف جنيه
480
480
سعة المحرك
1600
1500
ناقل الحركة
أوتوماتيك
أوتوماتيك
عدد السرعات
6
6
النمط
سيدان
سيدان
عدد الاسطوانات
4
4
العزم الأقصى
260
240
قوة المحرك
170
127
نوع الجر
أمامي
أمامي
عدد المقاعد
5
5
عدد الأبواب
4
4
السرعة القصوى
210
213
الوسائد الهوائية للسائق
يوجد
يوجد
الوسائد الهوائية للراكب الأمامي
يوجد
يوجد
كراسي كهربائية
لا يوجد
لا يوجد
نظام الفرامل ABS
يوجد
يوجد
توزيع إلكتروني للفرامل EBD
يوجد
يوجد
برنامج التوازن الإلكتروني ESP
يوجد
يوجد
نظام تنبيه ضد السرقة
لا يوجد
لا يوجد
نظام إيموبليزر ضد السرقة
يوجد
يوجد
جنوط رياضية
يوجد
يوجد
مقاس الجنوط
18
16
فوانيس ضباب أمامية
يوجد
يوجد
فوانيس ضباب خلفية
يوجد
يوجد
مساحات خلفية
لا يوجد
لا يوجد
مرايات جانبية كهربائية
يوجد
يوجد
طي المرايا الجانبية كهربائيًا
يوجد
يوجد
إشارات بالمرايا الجانبية
لا يوجد
يوجد
مساحات أمامية حساسة للإضاءة
يوجد
لا يوجد
إضاءة المصابيح الأمامية LED
لا يوجد
يوجد
إضاءة المصابيح الخلفية LED
لا يوجد
يوجد
النظام الذكي لركن السيارة
لا يوجد
يوجد
النظام الصوتي
يوجد
يوجد
مشغل أقراص مدمجة MP3/DVD
يوجد
يوجد
مدخل AUX
يوجد
يوجد
مدخل USB
يوجد
يوجد
بلوتوث
يوجد
يوجد
مساند رأس أمامية وخلفية
يوجد
يوجد
تحكم عن بعد في غلق وفتح الأبواب
يوجد
يوجد
زجاج كهرباء أمامي وخلفي
يوجد
يوجد
كمبيوتر رحلات
يوجد
يوجد
فرش جلد
لا يوجد
لا يوجد
زر تشغيل وإيقاف المحرك
لا يوجد
يوجد
فتحة سقف
لا يوجد
لا يوجد
فتحة سقف كهربائية
لا يوجد
لا يوجد
كاميرا خلفية
لا يوجد
لا يوجد
نوع عجلة القيادة
إلكتروني
إلكتروني
مثبت سرعة
يوجد
لا يوجد
عجلة القيادة وناقل حركة من الجلد
لا يوجد
يوجد
أماكن تخزين بالأبواب الأمامية والخلفية
يوجد
يوجد
مساحات زجاج خلفية
لا يوجد
لا يوجد
نور بالشنطة الخلفية
يوجد
يوجد
مسند يد أمامي وخلفي
يوجد
يوجد
قفل مركزي للأبواب
يوجد
يوجد
صوت تنبيهي في حالة عدم غلق السيارة
يوجد
يوجد
حامل أكواب أمامي وخلفي
يوجد
يوجد
غطاء للشنطة الخلفية
لا يوجد
لا يوجد
درج تخزين أمامي
يوجد
يوجد
إمكانية طي ظهر المقاعد الخلفية
يوجد
يوجد
مخرج كهرباء
يوجد
يوجد
حزام أمان خلفي
يوجد
يوجد