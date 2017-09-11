أوبل إنسيجنيا تغرد منفردة بسوق الملاكي فئة D

المال- خاصهيمنت السيارة أوبل إنسيجنيا على نصيب الأسد من مبيعات السيارات كبيرة الحجم (D) والبالغة 1434 سيارة خلال الشهور السبعة الأولى من 2017؛ بحصة سوقية 81.5%.تأتي صدارة أوبل إنسيجنيا رغم تراجع مبيعاتها إلى 1509 سيارات خلال الشهور السبعة الأولى من العام الحالي، مقابل 1168 وحدة خلال الفترة الم

المال- خاص

هيمنت السيارة أوبل إنسيجنيا على نصيب الأسد من مبيعات السيارات كبيرة الحجم (D) والبالغة 1434 سيارة خلال الشهور السبعة الأولى من 2017؛ بحصة سوقية 81.5%.





تأتي صدارة أوبل إنسيجنيا رغم تراجع مبيعاتها إلى 1509 سيارات خلال الشهور السبعة الأولى من العام الحالي، مقابل 1168 وحدة خلال الفترة المقابلة من العام الماضي بتراجع 341 سيارة، بنسبة انخفاض 22.6%.

تجدر الإشارة إلى أن السيارات الملاكي فئة D سجلت انخفاضًا في المبيعات خلال أول 7 أشهر من العام بواقع 1515 سيارة لتستقر عند 1434 وحدة، مقابل 2357 وحدة خلال الفترة المقابلة من العام الماضي، بنسبة تراجع 64%.

وفي المركز الثاني على قائمة سيارات الفئة الأكثر مبيعًا حلّت فورد فيوجن بحصة سوقية 7.6% تبعتها بيجو 508 بواقع 4.6% ثم هيونداي سوناتا بواقع 3.7% ثم أوبل كاسكادا بنسبة 1.8%.

أما تويوتا كامري فحلّت بالمركز السادس بحصة سوقية 0,6%، تبعتها مازدا 6 بنسبة 0,1%، فيما بلغت حصة السيارات الأخرى 0.1% أيضًا.